Hanna Turi gör comeback – efter meningssökande och trasslig skrivkramp: ”Ett nytt blad i livet”

Så till slut når tre års låtskrivande vägens ände. Senaste plattan med Hanna, ”Tracks in the Water”, släpptes 2015 – och efter det: ett par singlar. ”The Ignorance of Belonging” blir faluartistens tredje album och innehåller nio låtar som släpps den 5:e april. Det är dagen innan releasefesten som kommer att arrangeras i Falun på, för tillfället, okänd plats.

Vägen tillbaka till scenen har varit lång. Kreativ depression är inte är inte ett succérecept att satsa på – trots det har Hanna funnit mod att göra klart musiken, och bestämma sig för att dela den med världen.

– För mig är det som att varje låt täcker sin lilla del av livet, allt är fött ur egna erfarenheter kan man säga. Sedan har jag upptäckt meditation och yoga, det har också smugit sig in naturligt i musiken den här gången, säger Hanna.

Hon bor sedan några år tillbaka i Stockholm. Tanken är att flytta hem till Dalarna så snart som möjligt, när pengarna finns att köpa det där drömhuset. Den nya skivan spelas in i Falun tillsammans med Erik Berglund där de två är producenter tillsammans, Hanna spelar större delen av instrumenten men Erik gör även vissa inspel på slagverk – allt förutom slutmixen är klart.

Vad betyder den här skivan för dig?

– Det är en jäkla svår fråga. Jag skulle vilja säga så här: en av låtarna – för mig – handlar om meditation, vilket är otroligt svårt att skriva om. Den heter "New York in Silence". En annan handlar mycket om egot och heter "Beast". Det är liksom väldigt mycket inre monolog i det här projektet. Men den betyder jättemycket. Det är ett nytt blad i livet och sammanfattar alla mina sidor, personligt.

Albumnamnet växte fram under en kreativ kris. "Big Magic – Creative Living Beyond Fear" heter boken som vände tyngden till lättnad.

– Jag läste den och hittade en mening som jag haft som mantra: The Ignorance of Belonging. Man har all jäkla rätt i världen att vara som en ko – att ta plats. Vi alla ingår i något slags pussel. Det är bara att acceptera det, göra det man ska och göra det helhjärtat.

Om man skriver 100 procent ärligt så kan det appliceras på 90 procent av människorna runt omkring, menar Hanna.

– Jag har svårt att skriva till någon annan än mig själv. Jag sitter inte och tänker: det här ska folk bli tröstade av. Jag är sjukt oprivat som person och har typ inga gränser när det kommer till skrivandet, på gott och ont, säger hon och skrattar.

– Det har varit stunder då till och med jag känt att jag kanske går lite för djupt, lite för nära. Men jag tror att det är en styrka.

Att göra den här musiken, har det fungerat som terapi för dig?

– Det var längesen jag släppte eget material nu. Det har berott på att jag inte riktigt vetat hur eller varför jag ska göra det. Det är något jag jobbat hårt med att reda ut senaste åren. Det kan låta deppigt, men det har varit en sjukt spännande forskning på mig själv. Jag älskar ju hur artisteriet tvingar mig framåt. Det gäller att vara modig när man håller på med musik.

– Jag frågade mig själv många gånger under den här processen: vad fan håller jag egentligen på med?

Och förutom albumsläppet, du har även en bokad turné i Kina?

– Den är i maj med tio spelningar där jag kommer att flyga mellan städerna som jag spelar i. Jag har en agent där som hjälpt till med att sätta ihop turnén. I sommar vill jag hålla en turné i Sverige, men ingenting är bestämt ännu. Jag tänker mig att jag ska ta ett steg i taget med släppet nu, så får vi se vart det tar mig.

Att kliva upp på scenen igen, det känns bra?

– Det känns som att jag bara måste ut med de här låtarna, det är en självklarhet. Nu kör vi.