Per Bjurman: Luke Elliot - en juvel som kommer till Borlänge

KRÖNIKA: LAS VEGAS. Min vän Eirik – som kommer från Oslo och verkligen heter Eirik, med ett obskyrt ”i” mitt i bokstavsdegen – kan sin rock ’n’ roll, bättre än de flesta. Han är en norsk korsning av Mats Olsson, Hunter S. Thompson och den lille killen i ”Almost Famous”.

Så det tog honom ingen tid alls att förstå att det var något extraordinärt med den bildsköne dandyn som för fem år sedan satt och rökte utanför logen på City Winery i Tribeca på södra Manhattan efter en Jay Farrar-konsert.

– Med den där looken måste snubben vara briljant, slog han bestämt fast.

Mycket riktigt. Den EP dandyn – som visade sig heta Luke Elliot – efter några korta ”tjena” och ”vem är du, egentligen” räckte över rymde några av de finaste rockserenaderna på den här sidan Nick Cave och Leonard Cohen; samtliga givetvis i perfekt samklang med den Stig Dagerman-artade framtoningen.

Eirik blev rentav så till sig att han initierade en regelrätt Elliot-kampanj i VG – grannlandets största tidning – och inom loppet av ett år lyckades göra sin nye bekantskap från New Jersey till stjärna i Norge.

När debutalbumet ”Dressed for the Occasion” – som Luke spelade in i just Norge – gavs ut sensommaren 2017 blev jag precis lika tagen och försöker sedan dess ”göra” en Eirik på den blågula sidan gränsen mellan Skandinaviens två största länder.

Det borde, kan man ju tycka, vara lika lätt för svenskar som för broderfolket i väst att förstå storheten hos, och bli berikade av, en grandios larger-than-life-poet som i en serie fullödiga kompositioner knyter ihop det bästa hos sådana som Tom Waits, Mink DeVille, Warren Zevon och redan nämnda duon Cohen och Cave i vackert svärtade rosetter – och sedan framför numren med en dedikation och passion som indikerar att varje stavelse gäller livet.

Ni i Dalarna kommer snart få en gyllene chans att ta del av all skönhet och all fängslande dramatik han lyckas gestalta, för tänka sig – Peace & Love-arrangörerna har haft det fantastiska omdömet att boka Luke Elliot i år. Det är lite svårt att greppa, att den kantstötta juvel Eirik av en slump hittade på City Winery kommer till Borlänge – för att inte tala om hur svårt det är att greppa att jag kommer missa honom just där; jag har som det ser ut nu inga möjligheter att flyga till Sverige förrän i augusti

Men ni som är hemma och ska gå på Sveriges trivsammaste rockfestival – missa inte Luke. Han är särskilt mycket dynamit i live-formatet. En spelning på lilla Mercury Lounge förra hösten hör till det senaste decenniets starkaste upplevelser i mitt lilla liv.

Ni som träffar honom får se till att visa att Borlänge är just så vackert som jag skrävlat om också.

Torsångs Cafe blir bra, där kommer den nye Leonard Cohen att bli inspirerad.

PLUS

Bruce Springsteen – Western Stars (Album)

– ”Hello Sunshine” är fortfarande allra bäst, men det är inget fel på resten av denna glittriga lilla avvikelse heller.

MINUS

Rolling Thunder Revue (Netflix-dokumentär)

– Musiken är ju magiskt, men själva dokumentären mest påfrestande. Faktiskt.