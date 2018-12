Per Bjurman: Jag har blivit beroende av stress

OTTAWA. – Men nu får du väl några dagar ledigt och kan vara hemma några dagar och bara ta det lugnt, säger mamma lätt oroligt på telefon när jag berättat att det varit ett sjusatans ös ute på fältet i veckan.

Ja, tyvärr.

Inget alls verkar hända, så jag får trampa runt och vara improduktiv och rastlös i flera dygn.

Det finns inget värre.

Vad mamma inte riktigt förstår – och skakar ogillande på huvudet åt när jag försöker förklara – är att jag blivit beroende av stress.

Det ska vara action, det ska vara snabba kast hit och dit, det ska vara hetsig jakt mot obönhörliga deadlines.

Då känner jag verkligen att jag lever, att det är nerv och puls i tillvaron, att själva varandet får skarpa konturer.

Som bäst är det under vårarna, när jag flänger över kontinenten oavbrutet i två månader och övertidsdramat i Pittsburgh pågår hela natten fast flighten till St. Louis nästa morgon går redan 07.00 och det är bara att åka direkt till flygplatsen och sen tar sista finalen en varm kväll i början av juni slut och fyra långa texter plus krönika och blogginlägg ska vara klara på en knapp timme och sedan får vi omedelbart ta och harkla oss för ett tv-inslag också.

När det racet är över känner jag en ”high” så euforisk att de dumma droger andra använder i jakt på kickar framstår som Läkerol i jämförelse – på sin höjd.

Därefter är det för all del skönt att koppla av i en solstol vid en pool i Palm Springs – för att inte tala om att komma hem till Hagalund och slå sig ner vid mammas köksbord och hugga för sig av läckerheterna hon bullat upp på kakfatet medan Bullen eller Alle varit nere på Arlanda och hämtat mig,

Men det tar bara några dygn.

Sedan blir jag rastlös och otålig och nervös.

Det är för lite drag, för lite hårda hjärtslag, för lite – just det:

Stress.

Ordet stress har en mycket negativ klang i de flesta hörn av världen. Stress anses leda till olycka och ohälsa och jag förnekar ju inte att det finns förfärliga varianter också; som när man har bråttom och fastnar i trafikstockningar eller måste uträtta tråkiga ärenden på stan sista lördagen innan julafton.

Men den stress jag älskar, den som blivit mitt livselixir, är ingenting annat än ljuvlig stimulans - och jag är alldeles övertygad om att jag lever längre, och mår bättre och bättre, ju oftare jag får uppleva den.

Det är när jag är ledig och förväntas sitta på en stol och bara glo jag blir gammal och slö och dum och förlorar det sting som garanterar att motorn håller för ytterligare några mil där ute.

Så när den här texten, alldeles strax, är färdigskriven ska jag ringa en redaktör och höra om det ändå inte finns nånting att jaga efter även den här veckan.

Jag behöver en rejäl dos stress igen!

Per Bjurman

