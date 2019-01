Per Bjurman: Grattis, broder Clas Yngström

SAN JOSE. Eftermiddagarna i hjärtat av Silicon Valley är ljumma och behagliga även i slutet av januari, så när jag får ett par timmar över under en tjänsteförrättning i trakten sätter jag mig på en uteservering i en lummig park med en liten espresso och scrollar nyheter på mobilen

Genom de öppna panoramafönstren på en krog tvärs över parken strömmar musik och plötsligt hörs de inledande, ödesmättade riffen från Jimi Hendrix version av Dylans ”All Along The The Watchtower”.

Det är en händelse som ser ut som en tanke för exakt samtidigt läser jag på Facebook att Sky High firat 40-årsjubileum med balunser både på House of Blues i Borlänge och ärevördiga Fasching i Stockholm. Sky High anförs ju av Clas Yngström och Clas Yngström är ingenting mindre än världens främsta Hendrix-uttolkare. Det finns kanske några få som är lika tekniskt skickliga, men ingen som på samma gång tolkar elgitarrens största geni lika själfullt eller med samma förståelse för de emotionella och andliga dimensionerna i de intrikata slingorna.

– Grattis broder Clas, viskar jag tyst i det kaliforniska solskenet när Jimi börjar sjunga om jokern som säger åt tjuven att det måste finnas en väg härifrån.

Fast Hendrix-interpretationerna utgör förstås bara en liten del av ”Ynkans” gärning. Han är överhuvudtaget en av sin generations största gitarrister, en sann konstnär som med fingrarnas förbluffande flykt över strängarna kreerar så mycket skönhet och sådant intensivt känslosvall att jorden börjar snurra fortare – och närhelst han han vill kan han och de övriga elit-musikanterna i Sky High vispa upp ett sväng av självaste guds nåde.

Det allra finaste tycker jag personligen är den vänlige 66-åringens evigt unga sinnelag.

Musiker i den åldern har en tendens att bli lite konservativa och inskränkta, i synnerhet de som verkar inom genrer som blues och rock.

Inte Clas.

Han är vidsynt och fördomsfri och tar sig an även det nya och moderna med nyfikenhet. Under en sittning efter en festival i Blekinge för många år sedan hade vi en lång diskussion om Primal Scream och Clas febrade ivrigt om hur suveränt de korsade klassisk boogie med ultramodern dansmusik på epokgörande albumet ”Screamadelica”.

– Bland det bästa jag någonsin hört, meddelade blueskungen från Hinsnoret.

Naturligtvis är det tack vare den hållningen Sky Highs musik i all sin traditionsbundenhet fortfarande, efter dessa 40 gloriösa år, har så mycket liv och spänst.

I San Jose faller skymningen och så fort solen gått ner blir det kallare. Så jag avslutar mitt kaffe, knäpper kavajen och går mot hotellet. På krogen med de öppna fönstren börjar ”Voodoo Child”. Jimi vevar med wah wah-pedalen och jag säger det igen:

– Grattis, broder Clas.

Per Bjurman

PLUS

Breslin and Hamill: Deadline Artists (HBO-dokumentär)

– Berättelsen om två av New York största tidningskolumnister genom tiderna är ingenting annat än förstummande journalistporr.

MINUS

Weezer – Teal Album (Album)

– Skojig cover-platta? Nej, bara en obegriplig karaoke-tagning med 80-talshits. Har de förlorat förståndet?