Per Bjurman: Det allra, allra bästa med New York

I låten vi sjunger allsång till i det larmande sorlet i den ruffiga baren i Midtown just som klockorna ringer för juldagen slår Shane MacGowan fast att New York inte är någon plats för gamla.

Så kan det te sig, ja.

Den tandlösa Pogues-vokalisten tänker i första hand på den skoningslösa vind som om vintrarna blåser rakt genom oss på avenyer och gator och den viskar mycket riktigt åt alla som passerat 50 att det är dags att börja planera för en ålderdom i Florida.

Men det finns så mycket i själva vardagen på Manhattan som bara tycks anpassat för en viss sorts snabbfotade män och kvinnor mitt i karriären, helst på väg mellan 35 och 50. Stressen, trängseln, de ständiga förändringarna, dyrkan av ny teknik, det ständiga larmet, de obscena hyrorna, den hårda attityden och de högljudda suckarna från personalen om man tar mer än en halv sekund på sig att svara när de frågat vad för slags mjukost det ska vara på lunch-bageln.

Och ändå:

Med oss i allsångsskrålet under vår bella notte till julafton har vi fullt med old-timers. Där är Tommy, en 70-årig bartender som ser ut som Feech La Manna i ”Sopranos” och just avslutat sitt skift på PJ Clarke’s. Där är Kurt, nypensionerad fondförvaltare med Manhattans hesaste skratt. Och så Jessica, fotograf-stjärna vars ålder jag aldrig frågat efter men hon var med och plåtade på Studio 54 redan på 70-talet så hon är ingen rookie hon heller.

Så är det alltid och det är nog det jag tycker allra, allra bäst om i New York.

Medan det hemma i Sverige ofta känns som att stadskärnorna efter mörkrets inbrott förvandlas till ungdomsgårdar och den över 25 som får för sig att ta del av det så kallade utelivet blir betraktad som aningen suspekt slutar New York aldrig gå ut.

Jag var ofta yngst i älskade gamla vardagsrummet Elaine’s och det händer fortfarande på Neary’s, en inrättning på 57:e gatan som blivit nytt stamhak för att Duffy från just Elaine’s jobbar i baren. Ingen har sagt åt exempelvis Jimmy, före detta polis i 80-årsåldern, att det är meningen att han ska stanna hemma och ha tråkigt så han sitter där, uppklädd och elegant, flera kvällar i veckan – och historierna han berättar om sitt liv som verklighetens Kojak sätter guldkant på vilken tisdagskväll som helst. Likadant är det med Cindy, som rörde sig i utkanterna av The Rat Pack på 60-talet och hennes stories… ja, ni skulle inte tro mig.

Så ser det, som sagt, ut på barer och restauranger över hela ön.

Vi har följaktligen fel när vi hälsar juldagsmorgonen med vårt tjoande om att ”it’s no place for the old”.

Det är just vad New York, trots allt, envisas med att vara – och det är därför jag aldrig kan lämna stan.

Per Bjurman

PLUS

• ”The Mule” (film)

– Apropå åldringar som aldrig slutar svänga: 88-årige Clint Eastwood är fenomenal i den här utsökta filmen.

MINUS

• Januari och februari (månader)

– Nu kommer den stora utmaningen. Ondskefulla januari och hans något kortare kusin februari ska plåga oss i ytterligare 57 dygn. Men håll ut, sedan återvänder livet…