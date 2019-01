Per Bjurman: Bara de som saknar förmågan att ta del av det underverket förtjänar medlidande

NEW YORK. Det finns en i min bekantskapskrets som det är väldigt synd om.

Han kan inte läsa, nämligen.

Jo, rent tekniskt kan han förstås det. Han är inte analfabet. Han vet hur man stavar till alla ord i meningen “Vad underbart att Leksands IF äntligen ska hedra Niklas Eriksson och hissa upp hans tröja i taket˝” och han tar sig utan problem genom de glödande hyllningar som föräras Christian Bale för hans gudomliga porträtt av Dick Cheney i filmen ”Vice”.

Men det händer inget när han läser. Han ”ser” inte miljöerna och människorna och händelserna som de som skrivit texterna försöker skildra. Han förflyttas inte i tid och rum.

Det har framkommit när vi vid några tillfällen, ofta med immiga glas på bordet framför oss, hamnat i diskussioner om litteratur och denne femton år yngre kamrat meddelat att det inte ger honom ett skvatt att läsa böcker – och bara grimaserat förbryllat åt mina utläggningar om filmen som vevar igång i min hjärna så fort jag börjar läsa. För det är ju så det fungerar – för mig och för alla andra som älskar att försvinna i romaner och essäer och långa artiklar. Vi ser inte bara bokstäver, ord och meningar. En inre projektor slås på så fort vi riktar ögonen mot texten och i ett slag befinner vi oss i andra världar, befolkade av människor vi aldrig träffat men plötsligt vet vi exakt hur de ser ut och låter. Och vi följer dem i miljöer vi aldrig tidigare besökt men likafullt ser i detalj framför oss.

Så har det för min del varit ända sedan mamma, i fåfäng förhoppning om att sexårige sonen nån gång skulle somna, läste högt om Nils Holgerssons surrealistiska färd på den där gåsen – och så har det fortsatt. Just nu befinner jag mig till exempel dagligdags i The Dakota Building på västra sidan om Central Park, för det är i den mytomspunna fastigheten Tom Barbashs förträffliga roman ”The Dakota Winters” utspelas. Året är 1980 och New York är en helt annan stad än nu. Jag går helt obehindrat omkring på de ruffiga gatorna och i The Dakotas mörka korridorer ekar fotstegen ödesmättat när John Lennon hastar förbi på väg mot den rangliga gamla hissen…

Det är ett mirakel, det som händer när jag ”hör” det.

Som Olof Lagercrantz skrev i förordet till sin lilla skrift ”Om konsten att läsa och skriva”:

”Vad sker när vi läser? Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet från vänster till höger, åter och åter. Och varelser, natur eller tankar, som en annan tänkt, nyss eller för tusen år sen, stiger fram i vår inbillning. Det är ett underverk större än att ett sädeskorn ur faraonernas gravar förmåtts att gro. Och det sker var stund.”

Tilläggas kan bara att de som saknar förmågan att ta del av det underverket förtjänar medlidande.

Per Bjurman

PLUS

• True Detective Säsong 3 (Tv-serie)

– Oh, stämningen är ju nästan lika förtätad som när de var nere i Louisianas träskmarker under första säsongen.

MINUS

• Van Morrison – The Prophet Speaks (Album)

– Van The Man är en av de allra största, men den här småputtriga blues- och jazzgiven behöver ingen bry sig om.