Hägglund: Fallskärmarna är bortplockade på spelarna när Melin dyker upp som självaste jultomten

Efter nio raka förluster tvingades Thomas Johansson ta sig ut ur det hörn han målat in sig i och tvingades till, just det, en quick fix, en quick fix med namnet Roger Melin.

Då går vi direkt till 10 000 kronors-frågan? Är Roger Melin rätt man att leda Leksand i det här läget?

Mitt svar är: ja på kort sikt – nej på på lång sikt.

Men det är inget problem för jag är övertygad om att Leksand inte har en långsiktig plan för Melin, utan han är här enbart för just en quick fix, att få ordning på ett haveri, få ordning på ett lag som har nio raka förluster och som gjort nio mål på de matcherna och få ordning på ett gäng spelare som ser sina sina självförtroenden sjunka som en sten i Siljan.

Det skvallras i hockey-Sverige om att Leksand redan har gjort klart med en tränare för kommande säsong, en tränare som sitter med kontrakt för ett annat lag i dag och därmed inte är tillgänglig i denna krisande stund.

Därför tvingades alltså Leksand ut på marknaden och leta efter arbetslösa tränare, eller tränare som är på väg att bli pensionärer och den marknaden är inte stor. Perra Johnsson finns där – och Roger Melin. Perra var redan diskvalificerad då han redan gjort sin quick fix och har haft många av dagens LIF-spelare, så valet föll alltså på Melin.

Roger Melin är en old school-tränare som har gjort resultat förut, men som såg trött och uppgiven ut redan från start förra året i Brynäs och det förhållandet blev väldigt kort.

Melin är som sagt inte modern i sitt ledarskap, jag har fått uppfattningen att han inte går all in på att studera corsi eller dissekera en hockeymatch på dvd, men han är bra på att hantera människor, att lyssna, att få grupper att fungera och att peta in lite glädje i dessa.

Just det sistnämnda är absolut det viktigaste, att se till att glädjen, och sedermera självförtroendet, kommer tillbaka in i Leksands omklädningsrum, att spelarna börjar dra åt samma håll och att de förstår att det är de som har pucken nu. I och med satt styrelsen och "Tjomme" Johansson nu också gjort den här förändringen innebär det att fallskärmarna plockats bort från spelarna, de har inte längre något att skylla på.

Att sparka en tränare är alltid ett nederlag. Det är ett nederlag för styrelse, sportchef och även för spelarna men att sparka en tränare är alltid den enklaste vägen, även om det emellanåt skulle behövas att kicka ut ett gäng spelare som med feta plånböcker skyller på en tränare hellre än att titta sig själv i spegeln. Nu pratar jag inte enbart om dagens Leksand, utan om spelare och lag i allmänhet. Jag råkar till exempel ha följt Modo under en massa år, ett Modo som har haft elva tränare på säsonger.

Men nu är Roger Melin Leksands nye tränare för en tid och om han blir en quick fix har jag egentligen ingen aning om, det vet bara Leksands spelare.