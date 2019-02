Fridah Jönsson: Lyxfestivalen som inte blev av

Netflix släppte dokumentären "Fyre – the greatest party that never happened" och jag satte nästan chokladen i halsen. Jag var så fascinerad av den amerikanska lyxfestivalen som visade sig vara närmare en soptipp än det glassiga paradis det målats upp som och äntligen finns det en dokumentär om det hela.

Så jag släppte allt jag hade för händerna och tryckte play. Fyre Festival profilerar sig som en lyxfestival på Bahamas. Vit strand, turkost hav, några av västvärldens absolut största influencers och musikakter som är… okej, inte superflådiga (Blink 182!) men fortfarande enorma namn. Besökarna måste betala hutlösa summor för en biljett men då får man bo i en egen lyxig villa på stranden och eftersom de superinfluencers som är affischnamn för hela evenemanget i många fall har en välbärgad målgrupp är det självklart en massa unga, vackra och rika människor som haffar plåtarna.

Under tidens gång går allt i produktionen fel och när besökarna är på plats är den bistra sanningen tydlig: Det finns tyvärr ingen festival. Inga flashiga villor, inga fancy möbler, ingen dyr mat. Några genomblöta madrasser, ett par tält och lite bröd är det som erbjuds.

Förlåt mig, men är det någon som fortfarande litar på grabbar som ska Skapa Något Helt Nytt i musikbranschen? Alla tror att de är Daniel Ek och att de blir Daniel Ek genom att lägga upp bilder på en dator på Instagram med orden ”CREATING AWESOME STUFF” och inleda varje mening de säger med ”ja, det här är ju inte officiellt men…” som om någon har något intresse.

Eldsjälar är fantastiska. Men skillnaden mellan eldsjälar och startup-män som säger att de vill create awesome stuff är att eldsjälarna är de som på riktigt skapar de awesome stuffen. Startup-männen är mest med för att de vill bli Daniel Ek. De har inte råvarorna för att ro saker i hamn, de glömmer att svara på mail, de minns inte ens namn trots att man träffats tre gånger och de har aldrig någon hiss-pitch utan ger alltid för svåra förklaringar till varför deras awesome stuff är awesome.

Jag undrar verkligen vad som hänt om startup-männen bakom Fyre hade varit mer som eldsjälarna. Hade de slagit så hårt på den största av alla trummor de kunde hitta då? Hade de satsat allt på ett kort? Hade de verkligen hoppats in i det sista på att det skulle lösa sig trots att allt såg så nattsvart ut?

Jag tror inte det. För startup-männen har nämligen alldeles för hög dos av något som i många fall är nyttigt men som i ekonomiska situationer kan sänka ett skepp totalt, nämligen stolthet. Och när stoltheten blir för stark är det så enkelt att göra misstag på misstag för att rädda situationen och då faller den ännu hårdare. Det gamla engelska ordspråket kan sammanfatta hela dokumentären: Fight Fyre with Fyre.

Fridah Jönsson

PLUS

+ ”My name isn’t” med LOVA har öppnat musikåret 2019 mycket starkt.

MINUS

- Ezra Koenig släpper två egna singlar och de är såå tråkiga. Jag är så besviken.