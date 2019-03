Fridah Jönsson: Det finns hopp för melodifestivalen, trots allt

Ibland kan saker verka hopplösa och bortom räddning. Det kan vara en utbildning, en relation, ett kreativt projekt eller Sveriges största musiktävling. De senaste åren har ju Melodifestivalen verkligen inte varit något att skriva hem om. Förra årets David Lindgren-i-dance-battle-utan-handling-kavalkad tillsammans med Fab Freddies härliga men oklara glitterkanoner gjorde tyvärr inte mycket för ett program som redan året före hade blivit sågat med fotknölarna. Så sent som 2016 var det ju ett super-år ur programledarsynpunkt. Gina Dirawi var programledare med sidekicks som Petra Mede, Ola Salo och William Spetz. Tillsammans med Sarah Dawn Finer och Jon Henrik Fjällgren gjorde hon pausunderhållningsnumret Hela Sveriges sång med människor från hela landet som på olika språk sjöng olika sånger som belyste mångfald. Att gå från det till David Lindgrens, Clara Henrys och Hasse Anderssons "Din mamma jobbar inte här"-nummer 2017 var minst sagt en stark kontrast som, i kombination med domedagsrubrikerna om hur SVENSKA FOLKET SÅGAR PROGRAMMET, gav hela Mello en känsla av fritt fall. Men nu har något hänt. De senaste veckorna har jag kommit på mig själv med att liksom andas ut varje lördag 21.30. Det gick bra ikväll också, tänker jag när Marika Carlsson, Kodjo Akolor, Eric Saade och just Sarah Dawn Finer lyckats med det som de senaste åren känts så omöjligt för SVT: Att hitta en dramaturgi i Melodifestivalen. Nej, det är inga Pretty Little Liars-svängningar vi talar om, men i det här programmet är det en stor befrielse att det finns en handling: Att programledarna är ute på vägarna och det är en eller flera av dem som inte kan följa med. Det är inte raketforskning, men det händer något. Och medan de programledare som är på plats sköter sig, drar sina he-he-he-mysiga skämt, ”grillar” artisterna i harmlösa frågor eller hyllar sin mamma genom att ta in Johnny Logan (!) kör artisterna på för allt vad de är värda och höjer också nivån avsevärt. För det är ett starkt och proffsigt startfält i årets final. John Lundviks gospel-disco kan ta hem segern, Hanna Ferm och Liamoo har lyckats med konststycket att framföra en låt som kunde vara en Eurovision-ballad från 2003 och få den att låta modern, Wiktoria får äntligen visa hur hennes röst kan krossa glas även utan country-beat och Lina Hedlund har en gång för alla reinkarnerat den gamla goda schlagerpopen á la 2008 och fått oss att se att den i absolut högsta grad lever. Jämför det med förra året när Rolandz gick till final. Ni fattar ju. Det finns helt enkelt tillfällen då man uppgivet konstaterat att det inte finns någon chans – för att sedan inse att rätt personer, i det här fallet Kodjo, Sarah, Marika och Eric, kan vända skeppet på rätt köl igen. Sverige, vi har ett resultat: Det blev bra.

PLUS

+ Dolly Style-dokumentären i SVT är vatten på mello-hatarnas kvarn.

MINUS

– Det enda smolket i finalbägaren är att inte Oscar Enestad är med.

Fridah Jönsson