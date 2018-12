Fridah Jönsson: 2018 stod världen i brand från Dalarna till Kalifornien

2018 är snart slut och vi har fortfarande ingen regering, och det känns som att velandet och förvirringen inför valet faktiskt saknade lite av en mening. Desto bättre var idrottsåret med ovanligt många spännande evenemang, bland annat vinter-OS i Pyeyonchang. Calle Halfvarsson kämpade på men kraschade och blev oförklarligt spak, medan Stina Nilsson blev både etta och trea – det sistnämnda helt utan sin vetskap. Under sommaren blev det tydligt att proportionerna i Sverige var utom kontroll, både när det gällde väder och människor som spelade boll: Medeltemperaturen i juli låg på 22,5 grader och medier utnämnde på allvar Andreas Granqvist till landsfader. Tyvärr blev drömmen om titeln ”världens bästa fotbollsland” relativt kort, och vi fick se vår dröm om guld likt Neymar rulla iväg långt, långt bort.

Det fanns mycket att tvista om när det gäller Melodifestivalen, för varken bidrag eller manus var riktigt något att hänga i granen. Märkliga dansbattles och glitterkanoner kändes närmast en katastrof, men Benjamin Ingrosso räddade tävlingen och tog hem det hela med Dance you off.

Beyoncé och Jay-Z turnerade med On the Run som betygsattes med både fyra och femma, men i ärlighetens namn borde Queen B ha lämnat maken hemma. Deras album "Everything Is Love" klampade in på listorna som en tyrannosaurus, och inte undra på det när det innehöll singlar som ”Heard about us”. Hur musikhösten fortskred är egentligen inte så intressant att rota i, det kan sammanfattas med att alla gjorde duetter med Cardi B.

Vi var många som betedde oss naivt och barnsligt trots att året var så turbulent, som fortsatte flyga och konsumera som om inget hade hänt. Världen stod i brand från Dalarna till Kalifornien, men vi gjorde ingenting, vi bara tittade på, igen. Jag ägnade augusti åt att lära mig #kikichallenge och dansa till Drake, medan en femtonåring sjutton minuter bort drog igång en numera världskänd och respektingivande strejk.

Det är mänskligt att vägra inse sanningen och ta beslut som är irrationella, det kan hända precis vem som helst, från Horace Engdahl till Blondinbella. Men när det kommer till klimatet och planeten måste vi vakna upp och agera, och gärna sluta rösta på politiker som anser att lösningen är att vi ska flyga mera.

Under 2019 måste vi uppdatera riksdagen och diverse gammaldags stadgar, och stänga öronen till samma ”värdegrund” som vi utan framgång fortsätter traggla. Det vore kul med ett valresultat som inte hotar demokratin, och gärna uppdaterade medlemmar och regler i Svenska Akademien.

Vi måste också se det fina och snälla i varje människas egen personlighet, och det finns ett par personer som var ytterst begåvade när det gäller just det. De är för stora och viktiga för att kommas ihåg med ett putslustigt rim, så låt oss bara ta en minut för att minnas Barbro och Tim.

Fridah Jönsson

PLUS

+ Hur kan alla julkalendrar om familjer som flyttar till övergivna slott bli så bra?

MINUS

- Kadiatou utklassade Sebastian varje dag i veckan.