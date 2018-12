Ericson: Det fanns inget val för Leksand – Carlsson hade kört fast

Jag tänker inte hänga Johansson för vad han har sagt.

Jag gissar att hans uttalanden, åtminstone inledningsvis, var ett försök i att ge Carlsson arbetsro och sig själv mer tid till att sätta sig in i den dagliga verksamheten.

Nu har Johansson bättre koll på hur laget fungerar/inte fungerar och i takt med ytterligare förluster så fanns till sist inget alternativ kvar. Leif Carlsson hade kört fast, Jens Nielsen hade kört fast, spelarna hade kört fast.

Det är spelarna på isen som har störst chans att påverka spelet brukar det heta. Stämmer. Men om spelarna inte har förtroende för den huvudansvarige, så kommer inte den där gnistan att finnas.

Leksand har inte bara förlorat på slutet. Med några undantag har det också sett lojt och emellanåt oinspirerat ut när de här förlusterna har radat upp sig. Dessutom har glädjen och naturligtvis även självförtroendet lyst med sin frånvaro.

Det fanns till slut inget val.

Till Carlssons försvar går det förstås att nämna skade-/frånvarosituationen, främst på backsidan. Calle Själin försvann tidigt, Ben O´Connor flyttade hem till England och viktige Mattias Karlsson skadades. Dessutom har en viss Mattias Ritola ännu inte spelat en enda match.

Trots skadeläget har Leksand ändå kunnat mönstra ett så pass slagkraftigt manskap att det inte ska behöva bli förlust mot lag som Pantern, Tingsryd, Vita Hästen och Västervik.

Leif Carlsson ut – Roger Melin in. Rutin ut och rutin in. Vi vet ännu inte hur långt Roger Melins kontrakt är, men jag antar att det i första hand gäller säsongen ut och att GM Thomas Johansson har ett annat namn i bakfickan till nästa säsong. Melins primära uppgifter bör bli att stoppa blödningen och att återfå glädjen. Det tror jag att han kan lyckas med. Och med ett bättre skadeläge ser jag det inte som osannolikt att Leksands IF kan nå säsongens mål – topp fyra.

***

Slutligen en eloge till Leif Carlsson som trots det pressade läget alltid har ställt upp och svarat rakryggat på frågor om situationen.