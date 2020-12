Kontrakten går ut – här är Bragemålvakternas framtidsbesked: "Har sagt det till alla"

På lördag avslutas seriespelet i Superettan med bortamatch mot GIF Sundsvall.

Med all sannolikhet är det Adrian Engdahl som då kommer att vakta Bragemålet för 29:e gången den här säsongen.

Vad som därefter händer på Brages målvaktsfront är i dagsläget högst oklart, då både Engdahls och Peter Rosendals kontrakt går ut.

Årets förstaval, Engdahl, är dock tydlig med vad han vill.

– Jag har sagt det till alla, att jag vill vara kvar. Jag, min agent och Ola (Lundin, sportchef) sitter ned och försöker hitta en lösning på allting, säger Adrian Engdahl.

Ser det positivt ut?

– Det tycker jag. Jag trivs jättebra här uppe i Dalarna och i Brage. Jag känner att det är en väldigt bra miljö för mig att utvecklas i som spelare och person. Att fortsätta bygga vidare på det som vi har börjat bygga på i år tror jag kan vara jättebra.

Några andra alternativ på bordet har han inte i dagsläget.

– Just nu vet jag ingenting, jag har inte fokuserat på det överhuvudtaget. Jag har som ambition att vara kvar i Brage och spela så mycket som möjligt. Det viktigaste för mig nu är att fortsätta utvecklas genom att spela matcher. Det är det som jag har saknat i min seniorkarriär. Det här är ju egentligen första riktiga senioråret på elitnivå, säger Engdahl.

Om Adrian Engdahl har haft sitt första riktiga år som etta på elitnivå så har det varit desto dystrare för Peter Rosendal under 2020.

Den tidigare givne ettan har dragits med skador – just nu en armbåge – hjärnskakning och har, när han varit hel, fått finna sig i att sitta på bänken.

Men trots motgångarna hoppas Rosendal att han har en framtid i IK Brage.

– Just nu har jag inga andra tankar än att vara kvar i klubben och ta mig tillbaks ut på plan som förstakeeper. Vill klubben ha mig kvar så gäller det att komma fram till en lösning, men det tror jag inte skulle vara så svårt, säger Rosendal.

Samtalen inför framtiden har inletts så smått, berättar Rosendal.

– Jag har suttit ned och pratat lite med Ola, haft en första kontakt. Men personligen vet jag just nu ingenting vad som händer och jag har inte hunnit reflektera så mycket. Det har varit en väldigt speciell säsong för min egen del.

Hur har den dialogen känts?

– Ola vet ju var han har mig och vart mitt hjärta för den här klubben är. Det har blivit en enda stor familj för mig som fotbollsspelare och det är den här klubben jag vill vara i.

– Och jag vet ju vad Ola tycker och tänker om mig som fotbollsspelare, vilket är viktigt för mig. Sen är det alltid upp till tränarna och vad de har för idéer. Man vet inte så mycket som spelare nu, innan det är slut, men jag och Ola har alltid haft en bra och ärlig dialog.

Men jag antar att du inte är så sugen på en sån här säsong till?

– Så är det väl, man vill ju alltid spela. Sen beror det på vilka förutsättningar man går in med. Går man in med förutsättningen att de anser att nån är etta eller tvåa från början, där det finns en tanke att spela en målvakt, så får man se till den situationen, om det är något man kan tänka sig och acceptera. Men hade jag inte gått in för att spela varje minut konstant, då hade jag lika gärna kunnat göra nåt annat.

Oavsett var saker landar så ser 32-åringen inget slut på karriären.

– Man är inte tjugo längre, men jag känner att jag lätt har fyra-fem år kvar, om jag får vara hel.

Du kommer fortsätta oavsett hur det blir med Brage?

– Ja. Så länge hungern och viljan att vinna finns där och den delen finns.

Har du alternativ?

– Nu har jag inte kollat runt så mycket, men det har funnits alternativ under flera år. Där jag varit tidigare i Norge och även andra klubbar som har hört sig för. Men för mig har det aldrig varit nåt snack om att inte vara kvar i Brage. Jag sa när jag kom att jag skulle vara med och ta tillbaka klubben till Superettan. Nästa mål var att bli en stabil förening och sen ta steget upp. Och det var ju nära.

Vid sidan av Brages nuvarande målvaktsduo har det i sociala medier ryktats om att Umeåmålvakten, Viktor Frodig, skulle vara klar för klubben till nästa säsong.

Något som Brages sportchef, Ola Lundin, bestämt förnekar när Sporten når honom.

– Jag vet inte var det kommer ifrån faktiskt, säger Lundin.

Det stämmer inte?

– Nej, det stämmer överhuvudtaget inte. Jag fick höra det idag att det hade stått nånstans. Men jag kan med bestämdhet dementera det.