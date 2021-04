Klart: Leksandsbacken förlänger inte kontraktet

Den schweiziske backen, Mirco Müller skriver inte nytt kontrakt med Leksand. Det meddelar Leksands IF via sitt program, halv ett med Leksand som sänds via deras sociala medier.

25-årige Mirco Müller kom till Leksand under säsongen och spelade tretton matcher för klubben där han levererade sju poäng, fördelat på fyra mål och tre assist. Han stod för ett bra försvarsspel och snittade 20.36 minuter under grundserien och 17.08 minuter under de tre matcherna han spelade i slutspelet.

Mirco Müllers nästa klubb är i skrivande stund oklart.

Nu är det endast veteranen Mattias Ritola som står utan kontrakt för Leksand.

Fakta/ Leksands trupp i nuläget

Målvakter

Axel Brage

Backar:

Jonas Ahnelöv

Calle Själin

Matt Caito

Patrik Norén

Johan Fransson

August Berg

Alexander Lundqvist

Forwards:

Carter Camper

Max Veronneau (NY)

Carter Ashton

Patrik Zackrisson

Oskar Lang

Fredrik Forsberg

Nils Åman

Emil Heineman

Jon Knuts

Martin Karlsson

Källa: Eliteprospect

Utan kontrakt

Mattias Ritola

Lämnat

Daniel Gunnarsson, Daniel Olsson Trkulja, Marek Hrivik, Peter Cehlarik, Janne Juvonen, Lucas Nordsäter, Mattias Göransson, Otto Paajanen,Mirco Müller,