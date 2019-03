Stängdes av ett år utan att få ge sin version – kanotförbundets svar: "Kommer inte ihåg det här"

Kanotförbundets generalsekreterare, Anders Danielsson, lämnade in en anmälan mot Isak Öhrström och Monika Mitasikova i somras där han ansåg att duon brutit mot kanotförbundets värdegrund.

Ärendet utmynnade i att Mitasikova stängdes av i ett år från att delta i Svenska landslagets samlingar medan Isak Öhrström kom undan med en varning.

– Det handlade om den infekterade stämning som finns i kanotslalom mellan aktiva och förbundskaptenen. Jag valde att lämna in en anmälan eftersom jag fanns på hemmaplan, säger Ander Danielsson..

Enligt Anders Danielsson hade de aktiva brutit mot värdegrunden – men trots att schismen rörde förbundskaptenen och aktiva var det ändå generalsekreteraren som lämnade in anmälan.

– Jag hade möjlighet att skriva under och skriva anmälan. Det är min roll, säger Anders Danielsson.

Men, varken i anmälan eller i bakgrundsmaterialet som låg till grund för domslutet, fanns de anklagades talan med. Enligt Isak Öhrström fick de aktiva aldrig bemöta anklagelserna eller ens veta i detalj vad de gick ut på.

– Det är en strategi jag har haft. Jag blandar inte in de aktiva i processer som de rimligtvis inte ska behöva vara engagerad i. Jag vill att de ska kunna fokusera på sin träning.

Är det en rimlig ståndpunkt (att inte blanda in aktiva) när det rör sig om disciplinärenden där en aktiv faktiskt stängs av i ett år utan att ha blivit hörd?

– Man kan tänka så. Men, avstängningen rörde rent konkret en eller två tävlingar. Avstängningen gällde ju inte till exempel VM, säger Anders Danielsson.

Kanotförbundets disciplinkommitté och även styrelsen i nästa instans valde att fälla Isak Öhrström och Monika Mitasikova för brott mot värdegrunden.

Efter att två liknande domar förkunnats anmälde Isak Öhrström ärendet till högsta instans, Riksidrottsnämnden, RIN.

Nämnden upphävde domarna mot Isak Öhrström och Monika Mitasikova med motiveringen att handläggningen av ärendet innehöll flera brister.

Anders Danielsson hävdar att RIN:s ogillande av domarna berodde på att hans anmälan var felaktigt utformad.

– Jag kan konstatera att den anmälan jag skrev inte var tillräckligt tydligt skriven. Sedan begicks det formfel av styrelsen där man la in två påföljder istället för en som är den tillåtna. Det innebar att man från Riksidrottsnämnden inte tog upp sakfrågan utan konstaterade att handläggningen var felaktig, säger Anders Danielsson.

RIN motiverade bland annat domarnas upphävning med att: "Det är ett rättssäkerhetskrav att den anmälde ska veta vad hen ska försvara sig emot".

I det här fallet har ni inte använt de principerna – varför?

– Eh ... Jag har uttryckt mig luddigt och inte tillräckligt konkret i anmälan. När och hur saker sades.

Hur rättssäker är hanteringen av disciplinärenden i kanotförbundet?

– (Tystnad) Eh ... Ja, rättssäkert så till vida ... Vi har fått påtalat att vi gjort misstag i handläggningen. Det ramlar tillbaka till att jag inte varit tillräckligt tydlig i min beskrivning, säger Anders Danielsson.

Enligt de bandinspelningar med disciplinnämndsmedlemmen Karin Falk, som tidningen tagit del av, ger hon aldrig någon exakt bild av vad de aktiva gjort sig skyldiga till. Karin Falk motiverar Monika Mitasikovas ettåriga straff och Isak Öhrström varning på följande sätt. – När hon (Monika Mitasikova) kommer utomlands ifrån då får hon sköta sig och ta de regler som finns här. Vi körde en schystare variant till dig, säger hon.

Trots att anklagelsen var i stort sett den samma, brott mot värdegrunden, dömdes två helt olika straff ut.

– Skillnaden mellan dig och Monika är att hon kommit hit som gäst och skulle förgylla det här. Nu har det inte riktigt följts, säger Karin Falk i bandinspelningar.

Anders Danielsson säger sig inte ha hört bandinspelningarna.

– Jag har inte lyssnat på det här materialet. Att man ringer upp en person i disciplinnämnden och sedan spelar in samtalen ... Det är inte schyst.

Är det inte rimligt att man som aktiv, när man ringer upp en medlem i disciplinnämnden och vill få en förklaring till varför man är dömd och få veta exakt vad man är anklagad för också faktiskt får veta det?

– Nu ska jag inte kommentera disciplinnämndens bedömning. Det får du ta med Heléne Jonsson Lindblad (Ordförande i disciplinnämnden).

Heléne Jonsson Lindblad är fåordig kring ärendet kring Isak Öhrström och Monika Mitasikova.

– Jag har inga kommentarer om det. Jag har … Det där är avslutat och jag är inte tillräckligt påläst för att sitta och uttala mig. Jag vet inte om du spelar in och vad du ska skriva. Det vet jag inte om jag vill … Om det här är väldigt viktigt så kan jag läsa in mig på det. Det är orättvist mot mig just nu.

Enligt Heléne Jonsson Lindblad var det upp till Isak Öhrström och Monika Mitasikova att själva lämna in sin syn på anmälan vilket hon hävdar aldrig gjordes.

– De hade möjlighet att lämna in sin syn på det. När de inte gjorde det så uppfattade disciplinkommittén det som om att de inte hade något att tillföra. Det var ganska tydligt. De hörde inte av sig. De hörde inte av sig med någonting, hävdar hon.

Varför preciserade ni aldrig domskälen i domen?

– Vi bedömde att det var korrekt att göra så. Vi hade en uppfattning att det var korrekt att skriva på det här sättet. Sedan vet jag inte hur RIN svarade. Jag vill minnas att RIN ansåg att vi skulle ha varit tydligare.

Ni i nämnden fattade alltså ett beslut utifrån en anmälan som innehåller tydliga brister och stängde därefter av en aktiv (Monika Mitasikova) i ett år?

– Ja, fast anmälan skrev inte disciplinkommittén. Den kan inte jag kommentera. Den var som den var.

Fast nu handlar RIN:s dombeslut om bakgrunden till hur kanotförbundets disciplinkommitté hanterat informationen och domen som sådan?

– Ja, fast du pratar ju om att i själva anmälan ska det framgå. Själva anmälan skriver inte disciplinkommittén. Men, själva domskälen ... Vi uppfattar att RIN ansåg att disciplinkommittén var otydlig i domskälen. Jag vill minnas att de tyckte det.

Enligt RIN handlar inte det här om otydlighet i domskäl eller en anmälan – de pekar ut grovt formfel i handläggningen?

– Vad tycker du att jag ska svara på det?

Vad tycker du? – du och nämnden har ju tagit ett beslut som sedermera upphävs av RIN på grund av att ni gjort fel?

– Ja … ja.

Det här ärendet har ju inte hanterats rätt?

– Nej, och det beslutet får vi ju hantera. Vi får lära oss av det. RIN har tagit det beslutet och det följer vi. Jag kan inte tycka så mycket om det. Jag har full respekt för deras kompetens.

Varför skilde sig domarna mellan Monika och Isak så mycket åt?

– Nu pratar vi om ett ärende där jag säger att jag inte är särskilt påläst. Jag kan inte diskutera det nu. Jag känner att jag inte kan ha en intervju på det här sättet. Då får vi hitta ett annat tillfälle. Jag kommer inte ihåg det här utan jag vill läsa på.

När tidningen vill ställa frågor om bandinspelningarna och Karin Falks uttalanden kring hur disciplinnämnden hanterat ärendet ber Heléne Jonsson Lindblad om mer tid att sätta sig in i ärendet.

Efter två dagar hör hon av sig igen och säger att hon sagt det hon vill säga och inte har något mer att tillägga.

Monika Mitasikovas tränare, Jim Jayes, anser att disciplinnämnden och förbundsstyrelsen varit rasistisk i bedömningen av Monika Mitasikova.

– Det får stå för honom. Prata med Heléne Jonsson Lindblad så kommer hon att beskriva vad som egentligen har hänt. Det stämmer inte, säger Anders Danielsson.

Under det senaste halvåret har kanotförbundet varit i blåsväder flera gånger.

11 december berättade tidningen om ett ärende där kanottränaren Jim Jayes anklagade förbundskapten Sixten Björklund för att ha tagit stryptag på honom under världscupavslutningen i Spanien i början av september.

En händelse som polisanmäldes och just nu är under utredning i Spanien.

Då gick Kanotförbundet ut på sin hemsida två dagar efter påstådda incidenten och förnekade att händelsen inträffat.

Enligt Jim Jayes hördes han aldrig av förbundet innan uttalandet publicerades på förbundets hemsida.

Hur kommer det sig att den typen av hantering upprepas i kanotförbundet – att andra sidan inte hörs i såna här saker?

– Det kan jag inte riktigt se. Nu har vi haft ett ärende i juni och det med Jim ... Eh ... Vi är väl inte tillräckligt vana att hantera sån här ärenden, säger Anders Danielsson.

Tidningen har utan framgång sökt Karin Falk för en kommentar.