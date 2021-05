JUBILEUMSEXTRA: Grattis, ”Challe” 50 år – här har du ditt hockeyliv

När vi på sportredaktionen sommaren 2019 listade tidernas 100 främsta spelare i Leksands IF hamnade Mikael Karlberg på plats 19.

Det säger inte lite i en förening som vunnit fyra SM-guld och där ikonerna, bland många andra, heter Åke Lassas, Christer Abris, Jonas Bergqvist och Mats Åhlberg.

Men så är inte ”Challe” Karlberg vilken spelare som helst heller...

De flesta minns Mikael Karlberg som poängkungen med enorm spelskicklighet och en blick för spelet som gjorde att han sällan hamnade i trubbel ute på isen.

Den bilden stämmer väldigt bra sett till Karlbergs sista tio år som hockeyspelare. Det var då han skördade frukten av många års slit.

Fostrad i Surahammar kom han som förstaårssenior till Västerås i elitserien. Efter en poäng på 16 matcher blev han utlånad till Westmannia-Köping i division 1 (dåvarande näst högsta serien).

Andra året i Västerås innebar mer speltid, men bara två poäng på 40 matcher (slutspelet inräknat).

Karlberg flyttade då till Björklöven för att få en nytändning. Trots att han bidrog med 35 poäng på 41 matcher räckte det inte, Björklöven åkte ur elitserien. I division 1 sprutade den unge Karlberg in poäng. 60 poäng på 36 matcher gjorde att Leksand fick upp ögonen för honom och flyttlasset gick till Dalarna sommaren 1995.

Tränare för Leksand då var Wayne Flemming.

Konkurrensen bland centrarna var stentuff. Där fanns NHL-meriterade Per-Erik Eklund som vunnit elitseriens poängliga året innan. Där fanns legendariske Anders "Masken" Carlsson – som hade fem VM-turneringar bakom sig och en kvar att spela. Där fanns Markus Åkerblom som var etablerad i laget och en ung Andreas Karlsson som var full av talang.

Mikael Karlberg fick begränsat med istid och skrapade ihop 24 poäng på 94 matcher de första två säsongerna.

– Jag fick ändå spela SHL från det jag 21, 22 år. När jag kom till Leksand hade de ett väldigt bra lag med både "Masken" och Per-Erik som var landslagscentrar och Andreas Karlsson som var på väg att bli landslagsspelare. Jag var inställd på att jag fick ta den istiden jag fick.

– Det var jättetuff konkurrens, men jag visste vad jag kunde och i vissa situationer gäller det att ha tålamod, säger Mikael Karlberg.

Året efter semifinalförlusten mot Färjestad fick Karlberg mera istid. Med en större roll i laget började det lossna poängmässigt och "Challe" snittade runt 30 poäng per säsong.

– Jag fick börja spela back i powerplay och med en stor roll växer man som spelare också.

Mer läsning: LIF:s 100 BÄSTA: Nummer 19 – spelgeniet från Surahammar som blev sportchef

Säsongen 2000/2021 skulle bli hans dittills bästa med 39 poäng i grundserien. Trots det blev det föreningens sämsta – för första gången på 50 år åkte Leksand ur högsta serien. Att Karlberg gjorde ytterligare 13 poäng i kvalserien räckte inte.

Som 30-åring knöt han näven i fickan och resten är, som det heter, historia.

2001/02, 65 poäng på 43 matcher i allsvenskan, 16 poäng på 10 matcher i kvalet.

2002/03 46 poäng på 49 matcher i elitserien räckte till seger i poängligan, en poäng före Magnus Wernblom. Fem poäng på fyra matcher hjälpte inte Leksand i kvartsfinalen mot Färjestad. Landslagsdebut vid nästan 32 års ålder.

Därefter följde tre framgångsrika år i Schweiz, varav Karlberg återvände hem säsongens sista 14 matcher 2005 för att bidra till att laget åter tog sig till elitserien – 21 poäng bidrog han med. Det blev också fler landskamper.

Till sist avrundade Karlberg elitkarriären med tre raka år i hockeyallsvenskan 2006–2009 där han varje säsong snittade över en poäng per match.

Efter en kortare gästspel i Ludvika i division 3 lade "Challe" skridskorna på hyllan.

Du hade stora framgångar de sista tio åren, hur minns du dem?

– Ja, det känns så, även om det var tufft de åren vi inte gick upp. De starkaste minnena är ändå de gånger vi avslutade säsongen med att gå upp. Visst kan man fira SM-guld, men det känns också som en stor vinst att avsluta säsongen med att vinna ett kval, allra helst i en förening som man brinner för och gillar väldigt mycket, säger Karlberg.

Åren som följt efter karriären har Mikael Karlberg hoppat in och ut i olika roller i Leksands IF. Främst som J20-tränare och sportchef/del i gruppen som delat på sportchefssysslan. Fram till den gångna säsongen då Karlberg tog plats i båset som assisterande tränare till Björn Hellkvist när Leksand slutade trea i SHL, bakom Växjö och Rögle som i skrivande stund spelar SM-final.

Det är de erfarenheterna – att ha lärt sig hur det fungerar på alla plan från att ha krigat om en plats i laget och hela resan till att vara poängbäst i landet – kombinerat med den ständigt ödmjuka framtoningen som har gjort Mikael Karlberg till den omtyckte människan, pappan, maken och ledaren han är idag.

50 år idag, hur firar man det i coronatider?

– Tanken var att vi skulle ha varit utomlands, något vi hade planerat sedan några år tillbaka. När det inte blev skulle vi ha åkt till Västerås och firat hemma hos min syster med familj och släkt, men hennes dotter blev sjuk i covid i fredags, så då blev inte det heller. Det blir bara hemma med den närmaste familjen och kanske några vänner.

När du ser tillbaka på första halvlek av livet, vad tänker du då?

– Jag har haft det bra. Jag hade en bra uppväxt och är på en bra plats i livet med min familj. Vi bor bra och jag har ett bra jobb som jag trivs med. Det har varit upp och ner längs resan, som det är för alla.

Vilka drömmar har du inför andra halvan av livet?

– På sikt har jag drömmen om att stå på egna ben, om några år vill jag ta ett eget lag som tränare. Jag är fortfarande med och får lära mig mycket som assisterande. Det är precis som för spelarna, man vill göra det bästa man kan.

Någon dröm som inte har med hockeyn att göra, som du ser fram emot?

– Det är att komma ut och resa när pandemin tar slut. Jag har en dröm om Mexiko, vi skulle ha varit där nu. Men vi får ta det sen, säger Mikael Karlberg.

Fakta

Mikael Karlbergs tre mest minnesvärda ögonblick:

– Ett måste vara när jag vann poängligan i SHL. Det är något jag är väldigt stolt över. När jag fick komma upp och känna på högsta ligan som 19–20-åring i Västerås var det inte många som trodde det om mig. Och att göra det i den konkurrensen är ett ögonblick jag är stolt över.

– Första året vi gick upp med Leksand är ett annat. Vi hade en väldigt bra kedja, jag, "Jensa" (Jens Nielsen) och "Loppan" (Stefan Hellkvist). Det var vi som skulle göra det och vi gjorde verkligen det. Vi gick i bräschen och jag minns inte hur många poäng vi gjorde i kvalserien (15 mål och totalt 37 poäng på 10 matcher), men vi klev fram när det verkligen behövdes.

– Egentligen skulle jag vilja säga alla tre gånger jag har gått upp i SHL med Leksand, två gånger som spelare och en som ledare. Att få fira med laget, vänner och fans är något speciellt. Alla de tre gångerna har varit speciella.

Röster om Mikael Karlberg

Tomas Jonsson

– När han kom till Leksand var han en blyg pojke men som hade jättemycket hockey i sig. Jag minns att han hade lite jobbigt i början men han tog stora kliv. Det största tog han faktiskt när jag slutade spela och blev assisterande tränare till Sune Bergman. Vårat powerplay hade varit sådär, så jag sa åt Sune att sätta "Challe" som back och då vände allt. Sedan var han kung i powerplay i alla år. Han tog min roll och blev bättre än jag var.

– Som person var han blyg men hade alltid nära till ett leende. Vi hade många starka personligheter i Leksand på den tiden så han fick inte så mycket utrymme i omklädningsrummet, men han tog för sig på planen istället och var tekniskt och taktiskt väldigt duktig.

Niklas Eriksson

– Han kom in sent i Leksand. Han var väl 26–27 någonting. Under Wayne Flemings ledning i början fick han en mindre roll och hade inte förtroendet från början. Men han växte och fick många fina år i Leksandströjan. Det var tuff konkurrens på centersidan med "Masken" och Per-Erik, men "Challe" blev som bäst när han var över 30, det tycker jag är mest imponerande.

– Som person har han alltid glimten i ögat. Han är inte en sådan som tar jättestor plats. Han sätter alltid laget främst. Han utnyttjade sin skicklighet som spelare för laget bästa i alla lägen – det tycker jag är en fin egenskap.

Jonas Bergqvist

– Det finns mycket bra att säga om honom såklart. Det är en jättefin kille som var lite av en late bloomer. Han kom i en tuff tid för Leksands IF och fick gå igenom en hård skola. Men jag tror också att det var tack vare det han fick fantastiska framgångar.

– Han är kunnig, smart och behaglig att jobba med. Jag är inte förvånad över att han har lyckats som ledare också eftersom han har sådant spelsinne och lugn och en människosyn som gör det naturligt att kunna lyckas.

Anders ”Masken” Carlsson

– Vi kom samtidigt till Leksand, jag och "Loppan" (Stefan Hellkvist) från Västerås, han och Joakim Lidgren från Björklöven. Som spelare var han elegant, ett spelgeni och snabb.

– Det är en fantastiskt fin människa, en väldigt bra person med varmt hjärta som jag har hållit kontakten med hela tiden sedan våra aktiva karriärer tog slut. Han är också väldigt hockeysmart, vilket genomsyrar hans ledarskap. Han får spelarna med sig eftersom de vet att han månar om dem. Det är kul att han får framgångar även som tränare.

Jens Nielsen

– När vi åkte ur elitserien med Leksand 2001 sa både jag och Micke att vi ville stanna och spela upp upp klubben igen. Det var en hederssak. Vi fick ihop ett superlag och förlorade bara två matcher på hela säsongen 2001/02 när vi gick upp. På isen passade jag och ”Challe” bra ihop. Vi visste var vi hade varann utan att kika, och han kunde allt: passa, göra mål, spelsinne. Det var jäkla roliga år vi hade ihop.

– Tiden går verkligen undan. Jag vet inte om det är kul att fylla 50, men det är bara att gratulera att han nu också är på andra sidan (skratt).

Stefan Hellkvist

– Jag har spelat med honom så många år. Det jag kommer ihåg allra bäst är när vi lirade i samma kedja, Micke, Jens Nielsen och jag, under första återtåget i början av 2000-talet. Vi hade så otroligt roligt tillsammans då. Vi hade en ganska tuff jargong mellan oss, så Jens och Micke brukade säga till mig att ställ dig där och skjut när vi ger dig pucken, och det gick ju ofta ganska bra (skratt).

– Mikael var en grym framspelare men han hade också ett otroligt handledsskott, så han var även målskytt. Som människa har jag inget ont att säga om honom, han har bara bra egenskaper.

– Det enda jag möjligen skulle kunna klaga på är att hans pass var så fladdriga så jag fick slå in dem på volley (skratt).

Jan Huokko

– Mikael var otroligt spelskicklig och hade ett öga för att hitta lösningar. Han hade också förmågan att alltid göra sina medspelare bättre. Han hade också ett lugn på planen. När vi spelade ihop i powerplay var det bara att försöka hitta en öppen yta och försöka läsa av vad han skulle hitta på, så fick man oftast pucken.

– Som person är han precis som han var på isen – lugn. Han har alltid varit väldigt mån om sina lagkamrater och väldigt trevlig. Han har hela tiden varit den som sett till att alla mådde bra.