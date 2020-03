Jens Runnberg: Tro inte på dem när de påstår att "välfärden behöver mer resurser"

Regeringen har lanserat flera stödpaket till näringslivet, även till sektorer man kan tycka själva borde ha rejäla reserver och stå på egen solid grund inför kriser. Ett liknande paket till kommuner och landsting är troligt.

Föreställningen om att den offentliga sektorn redan hade marginaler att ta av och borde klarat sig med det den redan får hade ju övergivits långt innan smittspridningen av det nya coronaviruset.

Partierna i regeringsunderlaget fick i januari se sig övertrumfade av SD+V+M+KD som röstade igenom fler så kallade välfärdsmiljarder till en offentlig sektor som faktiskt inte behövde dem utan som borde kunna göra väsentligt mer av de pengar som sektorn redan får.

Hur hamnade Sverige där? Varför rasade ingen debatt om att de offentliga utgifterna ökat dramatiskt utan att de offentliga verksamheterna levererar mer?

Hur ser det egentligen ut i kommuner och regioner (landsting) med resurser och utfall? Enligt den problembeskrivning som helt vunnit med sin bildsättning av läget har åratal av besparingar lett till en kris i välfärden. Nu behövs istället massiva kostnadsökningar för offentligfinansierade verksamheter, menar man från fackföreningar och politiker.

Men stämmer det?

Nej, det gör ju inte det.

Regioner och kommuners egen intresseorganisation kommenterar själv den vrångbild som satts: "Den utbyggnad av välfärden som vi sett på senare tid kommer inte att kunna fortsätta på samma sätt. En allmän uppfattning tycks emellertid vara att utvecklingen gått i motsatt riktning, och att det skulle behövas en återställare" (Förordet till Ekonomirapporten, oktober 2019 - Om kommunernas och regionernas ekonomi, SKR).

I själva verket ökade satsningarna på sjukvård i Sverige med 100 miljarder 2013-2017 utan att det fick avsedd effekt. I primärvården har antalet läkare per invånare ökat med 34 procent under 2000-talet, men vad hjälper det om de inte träffar patienter? Bara de senaste fem åren har antalet läkarbesök per invånare minskat med 12 procent. I sjukhusvården har produktiviteten fallit lika mycket.

Men andra delar av välfärden då - där har väl ändå hjärtlösa politiker slaktat verksamheterna?

"I debatten framförs ofta att kommunerna redan dragit ned på resurserna till skolorna. I statistiken fram till 2018 går det dock inte att hitta någon grund för att detta generellt skulle vara fallet. Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stället ökat, liksom lärartätheten" (Samma rapport, s 8, min kursivering).

Sedan länge har usla, statliga räddningspaket återkommande lanserats av politiker av alla färger, som inte lyssnat på verksamheterna, utan infört specialvillkor för resursökningarna: "Dessutom krävs ofta att medlen nyttjas i verksamheterna på sätt som ökar kostnaderna och minskar krismedvetandet. (....) Ett av de statsbidrag som hindrar kommuner från att kunna effektivisera är likvärdighetsbidraget inom skolan. Det är utformat så att alla effektiviseringar inom skolan bestraffas med uteblivet bidrag" (s 9).

Staten bygger fullt medvetet in en ekonomisk bestraffning för kommuner som får ut mer av skattepengarna.

Miljardregnet över sjukvården leder till stadigt sämre utfall av de satsade resurserna: "Trots att kostnaderna ökat kan vi notera att det inte haft någon positiv effekt på produktionen. Om utvecklingen av vårdtillfällen och läkarbesök ställs mot insatta resurser i form av årsarbetande läkare och övrig personal i den somatiska vården får man en tydlig indikation på att produktiviteten minskat successivt sedan 2013" (s. 8)

Mindre för mer, alltså. Vårdköerna växer istället.

"Det faktum att antalet anställda i kommuner och regioner ökat med mer än 100000 sedan 2014 visar att det finns en potential för effektiviseringar." (s. 9)

Ojoj - 100000 fler anställda i offentlig sektor; det är ju inte direkt så debatten ser ut?

"Ett tydligt tecken på att kommuner och regioner haft relativt gott om resurser är den kraftiga ökningen av antalet handläggare inom administration." (s. 9)

Sverige har upplevt en byråkratiexplosion i offentlig sektor. Nio procent av skattemedlen går till överbyggnaden, som har 200000 anställda. Vad produceras där? Lagar, utredningar, förordningar, policyer, planer, powerpointpresentationer, sammanträden, certifieringsprocesser och värdegrundsdokument. Även de anställda som inte är byråkrater utan faktiskt i sitt arbete möter äldre, patienter och elever måste avsätta tid till sådan produktion.

Bara 2010-2017 blev antalet chefer, handläggare och administratörer 8242 fler i regionernas vårdorganisationer, en ökning med 36 procent.

Välfärden har ingen resurskris, utan en ledningskris och den bröt ut långt innan smittan.

Idag startar DT en serie på ledarsidan, som har ett liberalt skattebetalarperspektiv på handslaget mellan Jimmie Åkesson (SD), Jonas Sjöstedt (V), Ebba Busch Thor (KD) och Ulf Kristersson (M).

FAKTA - Så mycket får kommunerna:

Avesta: 11,8 Mkr

Borlänge: 26,7 Mkr

Falun: 30,2 Mkr

Gagnef: 5,2 Mkr

Hedemora: 7,9 Mkr

Leksand: 8,0 Mkr

Ludvika: 13,7 Mkr

Malung-Sälen: 5,1 Mkr

Mora: 10,4 Mkr

Orsa: 3,5 Mkr

Rättvik: 5,6 Mkr

Smedjebacken: 5,5 Mkr

Säter: 5,6 Mkr

Vansbro: 3,4 Mkr

Älvdalen: 3,6 Mkr

Region Dalarna får 62,7 Mkr.