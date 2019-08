Jens Runnberg: Sångarfesten i Hedemoras underbara teaterlada ger mersmak

Hedemoras byggnadsminnesmärkta teaterlada från 1820-talet innebär möjligheten att kliva in i ett intakt stycke kulturhistoria.

Helgens konserter där innehöll en bredd av musik, med musikal, blues, rock, romans och opera på notställen.

Årets stipendiat, som mottog 20000 kronor och äran från Hillevi Martinpeltos musikfond. var den unge gitarristen Dag Weibel. Han tog med sig de unga Hedemoramusikerna Elias Hammare (bas) och Gabriel Vailiola (trummor) i en trio som gjorde tre, något för långa, nummer - Blues for Boo Boo av Kirk Fletcher, Chameleon av Herbie Hancock och något titellöst med okänd upphovsman, beskrivet som "något ledsamt" av stipendiaten.

Trion bjöd på känsligt, expressivt, varierat och hänförande precist spel, där Vailiola och Hammare inte alls överglänstes av Weibel i solistrollen. Weibel drar efter Musikkonservatoriet i Falun vidare till den yrkesinriktade jazzmusikerlinjen på Skurups folkhögskola. Han har uppenbarligen alla möjligheter att etablera sig i yrket.

Sångligt då? Alexandra Büchel hade utan tvekan gjort de djärvaste, nära nog galnaste valen, med tillhörande humor och fantasi. Det gällde en originell sångstämma och gestaltning i Glitter and be gay ur Bernsteins Candide, men även ett avsnitt ur Ligetis "antiopera" Den stora makabern, ett tidstypiskt verk från 1978 framfört med knackningar, plastprassel och utrop från den alltid flexibla och lyhörda Majsan Dahling vid pianot.

Då var publiken på mindre djupt vatten i mer konventionella val som två ofta sjungna romanser av Leksandskompositören Hugo Alfvén, Skogen sover och Saa tag mitt hjerte.

Hillevi Martinpelto sjöng mycket vårdat och med fin musikaliskpsykologisk förståelse i bland annat The hills are alive ur Sound of music samt In dem Schatten meiner Locken av Sjögren.

Fredrik Zetterström var uppenbarligen i toppform och visade stor expressivitet och generositet med sin kraftfulla basbaryton, som inte heller är utan svärta.

Hedemora har anledning att visa Zetterström en särskild tacksamhet i och med dennes engagemang för att hovsångerskan Kerstin Thorborg (1896-1970) inte ska falla i glömska; hon bodde sina sista 20 år i Hedemora, där hon också är begravd. Zetterström är passionerat intresserad av Thorborgs gärning och har en komplett (?) samling med hennes inspelningar. "Man hoppas ju alltid att någon försvunnen inspelning ska dyka upp", berättade han efteråt.

Zetterströms rejäla satsningar på ordentligt långa, starka och höga toner i bland annat Nordqvists Till havs, höll fullt ut och var publikfrieri som gick hem.

Men när hovsångerskan Hillevi Martinpelto står på scenen vill man ha opera. Så är det ju bara. Publiken fick inte bara det, utan även gestaltning när hon ur Aïda med kluvna känslor skickade sin Radamès ut i fälttåg mot etiopierna (Ritorna vincitor!) och i duetten mot pappa Amonasro (Zetterström) som senare pressar henne att överge honom (Ciel! Mio padre!... Rivedrò le foreste imbalsamate).

Där stod tiden stilla en liten stund i den 200 år gamla teaterladan, som naturligtvis borde vara mer av att kulturellt trumfkort för Hedemora än vad som är fallet.

Skamlös lokalpatriotisk allsång, Hedemorasången, med text av John Hedéen och Eric Anderstedt och med musik av chefredaktör Carl Lidman, avslutade konserten, som gavs både på lördags- och söndagskvällen.

Sångarfest i Hedemora Theaterlada

Hillevi Martinpelto, sopran

Fredrik Zetterström, baryton

Alexandra Büchel, sopran

Majsan Dahling, piano

Dag Weibel, gitarr

Elias Hammare, bas

Gabriel Vailiola, trummor

Musik av Hancock, Verdi, Mozart, Bernstein, Fletcher, Gerschwin m fl

Publik: 120

Teaterladan, Hedemora, 10/8