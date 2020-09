Isobel Hadley-Kamptz: Dalarna 2020 är mer cava-provning än övervuxna gruvor

“Jag vill ta reda på hur livet ser ut i bygden idag/…/Det skulle inte förvåna mig om något av den forna glansen, en bergslagskraft kanske, finns kvar."

Jag har inte kunnat släppa funderingarna från Sveriges Radios nya reporter för södra Dalarna i det pressmeddelande från SR om en ny bergslagssatsning, som Avesta Tidnings chefredaktör Gabriel Ehrling Perers skrev om i veckan. Låt oss tillfälligt släppa att Sveriges Radio ser det som en stor satsning att skicka ut en enda reporter att bevaka Avesta, Ludvika, Smedjebacken, Fagersta och Norberg. Mediebranschen är som den är, man får väl vara glad för det lilla.

Men när jag läste om hur reportern såg på sitt nya jobb blev jag samtidigt rasande och full i skratt. Denna stockholmare (jag vet inte om hon är från Stockholm, men detta är stockholmeri oavsett uppväxtort) verkar känna inför Dalarna ungefär som att åka på safari; en vildmark att modigt bege sig ut i för att upptäcka om här kanske finns kvar strimmor av mänsklig civilisation.

Är Dalarna måhända ett fantasylandskap dit public service skickar ut arkeologer att gräva fram spår av ”den forna glansen”. May the bergslagskraft be with you, som vi brukar säga till våra barn häruppe.

När jag ilsket skrev om det här på sociala medier kommenterade en dalavän muntert att han gillade mina pronomen. Spontant formulerade jag mig nämligen som ”vi i Dalarna”. Omedelbart blev jag del i ett dala-vi, mot ”dem, stockholmarna”. Och på grund av corona skriver jag alltså det här i ett hus söder om Stockholm, där jag bor sedan decennier. Ändå har identiteten inte förändrats med åren. Tvärtom, när jag flyttade från Ludvika ville jag som många tonåringar bara bort. Nu har jag i många år i stället längtat hem och bara blivit kvar här på grund av familjen.

Kanske är det den här dubbelheten, som både medlem i någon slags kulturelit i huvudstaden men med både fötter och hjärta kvar i Dalarna, som gör mig så arg över bristerna i storstadsmedierna. Jag minns till exempel hur häpen jag var över att inga storstadsjournalister alls fokuserade på skogsfrågan i januariavtalet mellan regeringen och centern och liberalerna. Jag visste ju att skyddet för skogsägares äganderätt var helt avgörande för att centern över huvud taget skulle gå med på avtalet, men eftersom politiska journalister uppenbarligen inte har koll på skogslänen så hade de ingen aning.

Inte heller känner de till att man kan få bättre surdegsbröd i Grövelsjön än någonstans i Stockholm eller att jobbutvecklingen i privat sektor senaste decenniet varit betydligt bättre i Vansbro än i riket som helhet.

Jag kräver nu för all del inte den kunskapen från alla journalister, jag har själv dålig detaljkoll på säg både västra Götaland och Norrbotten. Men grundinställningen stör mig, både för att den visar hur pass få storstadsjournalister som har levande kontakt med mer glesbebyggda regioner, och för att denna bristande kontakt lett till skygglappar och märkliga fördomar som är rent av förolämpande.

Vi får hoppas att SR-journalisten inte blir besviken när hon i stället för att få leka utbygdsjägare i övervuxna gruvlandskap blir inbjuden på cava-provning.