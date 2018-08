Moratränarens förhoppning inför SCA-cupen: "Att vi får lite skitmål med oss"

LÄS MER: SCA-cupen fortsätter – Hockeypuls sänder alla matcher och levererar matiga studioprogram

Hockeypuls och Mittmedias lokala sajter sänder fem matcher i SCA-cupen. För Mora IK:s del är det Timrå på torsdag kväll, Modo på fredag kväll och Björklöven på lördag eftermiddag som står för motståndet.

– Det är en bra cup för oss, bra lag, och självklart vill man se att det stora hela fungerar i alla tre zonerna, säger Moratränaren Mats Lusth, och förklarar var Mora befinner sig någonstans just nu i förberedelserna inför årets SHL-säsong.

– Vi har väl gått igenom det mesta och nu måste vi börja slipa på detaljer och småsaker som vi inte får slarva med. Så det är väl där vi är nu lite grann, och lite repetition på försvarsspelet också. Men framförallt är det detaljer vi försöker jobba med, säger han.

Mora tränar på hemmaplan måndag, tisdag och onsdag och åker sedan till Sundsvall efter onsdagens träning. I dagsläget ser man ut att ha ungefär samma manskap tillgängligt som till matchen mot Brynäs i Hofors i torsdags (förlust, 1–3). Nyförvärvet Niki Petti, som fick kliva av matchen mot Brynäs efter en smäll mot huvudet, tränade på måndagen. Det gjorde även Matej Galbavy som inte spelade alls i Hofors.

– Inget har förändrats sedan förra veckan. Vi har ju varit lediga i helgen, så det är samma som i fredags. Och ingen har blivit frisk och kommit tillbaka. Niki var med och tränade nu, men det var ju mer en säkerhetsåtgärd att han klev av mot Brynäs, säger Mats Lusth.

På backsidan är Daniel Grillfors fortsatt skadad och Kevin Gagné ännu inte på plats i Mora, vilket innebär att man får fylla på med juniorer på träningarna.

– Det kommer ju vara så. Vi får ta beslut (om SCA-cupen) på onsdag, men förmodligen åker vi upp med två juniorer, förklarar Mats Lusth.

Offensivt spökar också ett par skador, men med Galbavy och Petti tillgängliga hade MIK 13 forwards på isen på måndagen. De som saknas är Sebastian Hartmann och Emil Aronsson, men Mats Lusth har ingen säker på prognos på när de är tillbaka.

– Jag har inget direkt svar på det, men en till två veckor max, hoppas jag.

Vad vet du om motståndet i Sundsvall?

– Timrå, av det jag sett, är ett snabbt lag som påminner lite grann om oss själva. De försöker spela snabb hockey och utmana. Björklöven spelar väl lite mer på tyngd och disciplin, jag känner Fagervall där och vet hur han vill ha det. Mycket säkerhet och stänga ner ytor och spela på spelvändningar och kontringar. Modo, där är ju Björn Hellkvist som jag har jobbat ihop med och jag vet hur han tänker och hur de spelar.

Försäsongen har så här långt bjudit på två förluster, 1–2 mot Leksand i Älvdalen och 1–3 mot Brynäs. Även om resultaten inte är det viktigaste under den här delen av säsongen, är det självklart att Mats Lusth vill se roligare siffror i SCA-cupen.

– Ja, det är klart att vi vill vinna, det känns ju bättre. Men framförallt behöver vi få lite mål, lite enkla mål. Vi gör ett mål per match och det håller ju inte. Jag vet ju också att Mora hade lite samma problem förra säsongen. Vi får jobba så otroligt hårt för att få mål. Där önskar jag att det blir lite islossning, att man kanske kastar in en puck på mål och den studsar in, att vi får lite skitmål med oss, säger Moratränaren.

