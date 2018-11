Morabacken självkritisk – drog på sig utvisningarna bakom förlusten: "Något jag måste jobba med"

I en jämn match var det en detalj för Mora som sänkte laget.

– Utvisningarna fäller oss, sa tränaren Mats Lusth på presskonferensen efteråt.

Laget drog på sig fem tvåminutare. Tre av dem kom från backen Erlend Lesund. Och efter två av dem slutade box play-spelet i Timråmål.

– Det är inte roligt. Det vet alla som spelar hockey, säger Erlend Lesund efteråt.

Var de rätt dömda?

– Det är svårt att säga. Det är vissa domare som tar det, vissa tar det inte. Om det är petigt får man tycka själv. Jag måste göra det bättre.

Var de onödiga av dig att ta?

– Det är aldrig bra att bli utvisad. Det är något jag måste jobba med, säger en nedstämd Lesund.

Mora började bra mot Timrå och tog ledningen tidigt. Men efter en crosschecking framför mål åkte Lesund ut och Rickard Palmberg kvitterade.

Timrå vände sedan i första perioden. I den andra uppträdde Mora än mer samlat i spelet, utan att riktigt få betalt för det. Och när de jagade kvittering så kom en ny Lesund-utvisning när Sebastian Hartmann redan satt på botbänken.

Timrå gick upp till 4–2.

– Det här var jobbigt. Man kände att det här var något vi borde haft.

Mora gjorde en sista forcering efter en timeout.

– Vi snackade om att komma in på mål och lägga in så många puckar som möjligt där. Precis det vi gjorde. Då händer det grejer. Men det blev för sent, tyvärr.

Nu ligger ni sist och har en tung trend. Hur är stämningen i laget?

– Det är klart att ingen är nöjd med att torska så många matcher. Vi försöker varje dag att hålla stämningen så bra som möjligt och jobba med sakerna vi ska bli bättre på. Det fungerar bra när vi spelar som vi ska. Vi måste följa vår gameplan hela matchen och hålla oss till det. De enkla grejerna. I dag gjorde vi det för svårt och det är inte då vi är bra.

Matchen

Timrå IK–Mora IK 4–3 (2–1, 1–1, 1–1)

Första perioden: 0–1 (12.03) Andrew Rowe (Ryan Johnston, Spencer Abbott), 1–1 (14.28) Rickard Palmberg (Anton Wedin, Johannes Salmonsson) i power play, 2–1 (16.52) Johannes Salmonsson (Morten Madsen, Johannes Kinnvall).

Andra perioden: 2–2 (3.16) Robin Johansson (Adam Masuhr) i power play, 3-2 (14.39) Anton Wedin (Johannes Salmonsson, David Printz).

Tredje perioden: 4–2 (5.51) Johannes Kinnvall (Rickard Palmberg, Morten Madsen) i spel fem mot tre, 4–3 (19.25) Michael Haga (Viktor Amnér, Adam Masuhr).

Skott: 29–28 (11–5, 10–8, 8–15).

Utvisningar, TIK: 3x2 min. MIK: 5x2 min.

Domare: Mikael Holm, Markus Linde.

Publik: 3518.