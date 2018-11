LISTA: Så bra har Moraspelarna varit – betyg och statistik: "Han har varit höstens sensation"

Laget ligger just nu sist i tabellen – ovidkommande av eventuella orsaker bakom. Men hur har spelarna presterat egentligen? Bättre än tabellpositionen antyder enligt våra subjektiva betyg. Allra bäst har en sent invärvad spetsforward och en back som inte ens platsade i laget i fjol varit.

Betygen är i huvudsak satta efter vad vi upplevt för faktisk kvalitet, med ett visst utrymme för att väga in vad vi hade för förväntningar på spelaren på förhand.

Här är våra betyg, enligt skalan 6: Stjärna i ligan. 5: Hög SHL-klass. 4: Bra. 3: Godkänd. 2: Inte godkänd. 1: Dålig.

MÅLVAKTER

Christian Engstrand

Betyg: 4

10 matcher (spelat i 9, 533:29 minuter). 3,15 insläppta mål/60 min. Räddingsprocent: 89,43.

Borta på grund av en hjärnskakning de senaste veckorna, men innan dess var Christian Engstrand Moras självklara förstaval mellan stolparna. Är han fortfarande det när han kommer tillbaka? Vi skulle gissa ja, även om Isak Wallin visat att han absolut är en duglig ersättare. Engstrands siffror så här så långt är inte lika bra som i fjol och rent statistiskt snuddar han vid ett lägre betyg. Har dock storspelat i ett par viktiga segrar.

Isak Wallin

Betyg: 4

15 matcher (spelat i 7, 383:31 minuter). 2,97 insläppta mål/60 minuter. Räddningsprocent: 90,69.

I de sista matcherna har unge Wallin sviktat lite vid några tillfällen. Kanske blev belastningen för hög med fem viktiga matcher på tio dagar. Men vi får inte glömma 20-åringens lysande intåg i ligan. Och ser vi krasst på statistiken har Wallin fortfarande högre räddningssnitt och färre insläppta mål per 60 minuter än Engstrand. Wallin håller helt klart för sin roll och är med sin unga ålder ett bra namn även för framtiden.

BACKAR

Viktor Amnér

Betyg: 5

13 matcher. 0 mål, 5 assist, 5 poäng. +2. 21 skott på mål. 19:47 min/match.

Moras bästa back så här långt? Ja, vi skulle nog faktiskt säga det, och plus/minus-statistiken håller med, även om den förstås inte säger allt. Att Amnér gått från en powerplayspecialist som inte ens platsade i laget till en av lagets bästa defensiva backar, tillika kugge i boxplayspelet, är en fantastisk förvandling. Nu saknas bara målen, men fullt synligt i statistiken ovan så saknas inte skottviljan och 29–åringen har flera gånger visat på ett fantastiskt hårt slagskott. Hittar han i fortsättningen till de lite bättre lägena närmare skottsektorn kommer säkerligen även målen att rassla till. Men, vi tvekar inte att sätta ett högt betyg på Amnér – han har varit en sensation.

Marek Daloga

Betyg: 4

14 matcher. 1 mål, 4 assist, fem poäng. -9. 26 skott på mål. 18:22 min/match.

Rent visuellt är vi och nosar på ett högre betyg. Om Amnér har snuvat slovaken på positionen som Moras bästa back hittills, är det ingen tvekan om att Daloga är den som syns mest. Visst, han har sina 194 centimeter till hjälp, men också en dominant spelstil över hela banan. De där genombrotten där han tar pucken coast to coast är att dö för, liksom hans skridskoåkning. Men här blir vi ändå slavar under statistiken. Minus nio i plus/minus är sämst i Mora. Då kan man inte få bästa betyg.

Adam Masuhr

Betyg: 4

15 matcher. 2 mål, 3 assist, 5 poäng. -5. 26 skott på mål. 21:41 min/match.

Kom hem som lagkapten och härförare och den rollen har han tagit. Spelar mest av alla utespelare i Mora och har dessutom hjälpt backkollegan Erlend Lesund att etablera sig i SHL. Utöver sina offensiva spetskvaliteter täcker lagkaptenen överlägset flest skott i laget också (22). Men det känns som att det finns en liten växel till här. Kanske kommer den när (om) det går bättre för laget. Men vi vill se den innan vi höjer betyget.

Ryan Johnston

Betyg: 3

14 matcher. 2 mål, 3 assist, 5 poäng. -6. 21 skott på mål. 21:16 min/match.

Statistiskt sett väldigt likvärdig med Masuhr. Johnston, som kom in sent när han inte fick en plats i Luleå, är rörlig och puckskicklig och absolut en tillgång för Moras spel, inte minst i powerplay. Johnston vågar söka de oväntade lösningarna ibland, men än så länge känns träffprocenten lite för låg. Skulle han å andra sidan börja lyckas oftare kan han bli en raket. Utväxlingspotentialen är stor när det fortfarande finns otroligt mycket säsong kvar att spela.

Kevin Gagné

Betyg: 3

15 matcher. 0 mål, 5 assist, 5 poäng. -2. 16 skott på mål. 20:30 min/match.

Kvalfavoriten som kom tillbaka efter ett år i Rögle är absolut back nog för den här nivån. Men det känns som att kanadensaren nog skulle kunna få ut mer av sin skridskoåkning och sitt fina spelsinne. Fick dessutom en specialdeal inför början av säsongen som innebar att han inte anslöt Mora förrän ett par dagar innan skarpt matchläge. Samma deal innebar även att han pendlade mellan Norge och Sverige under sina första första två månader, på grund av skattetekniska skäl. Men nu bor han i Sverige och bör närma sig sin generella nivå. Som nog borde vara något högre än det vi fått se.

Erlend Lesund

Betyg: 3

15 matcher. 0 mål, 2 assist, 2 poäng. -6. 17 skott på mål. 19:33 min/match.

Med Adam Masuhr som trygg backpartner har den norske landslagsmannen tagit nästa steg och etablerat sig som en stabil defensiv SHL-back. Kanske inte den flashigaste av MIK:s försvarare, men gör sitt jobb. Enligt statistik hämtat ifrån SHL:s egen databank är han den backen som tacklas mest av Morabackarna (17 tacklingar).

Anton Schagerberg

Betyg: 3

11 matcher. 0 poäng. +/- 0. 2 skott på mål. 3:02 min/match

Plus/minus noll är förstås ett smickrande facit, även om man där även får ta hänsyn till Schagerbergs ytterst begränsade speltid. Men om vi ändå stannar vid förväntningar är det svårt att inte ge den unge backen godkänt. Jobbade sig förbi Joakim Lilliehöök i rangordningen bland Moras backar – och kunde ha noterats för sin första SHL-poäng när han bjöd Mathias Bromé på ett friläge med en läcker passning i slutskedet av matchen mot Växjö senast. Sett till att den unge backen faktiskt inte ens var påtänkt för spel under försäsongen, och sedan oväntat nog ändå fick kliva in och stötta upp lagom till lagets första ispass, så har han klarat uppgiften med gott betyg.

FORWARDS/CENTRAR

Spencer Abbott

Betyg: 5

12 matcher. 3 mål, 8 assist, 11 poäng. +2. 22 skott på mål. 16:49 min/match.

Kanske inte dominant i spelet hela tiden. Men vi får inte glömma att Abbott kom in sent i laget, efter att ha skött träningen själv hela sommaren. Och han har levererat direkt, nästan en poäng per match kan inte klassas som annat än en succé för spelaren som värvades för att vara offensiva stjärna – och som är på god väg att bli det. En av tre spelare i laget som står på plus i plus/minus-statistiken.

Matt Bailey

Betyg: 4

15 matcher. 8 mål, 1 assist, 9 poäng. -2. 20 skott på mål. 18:53 min/match.

Moras bästa målskytt så här långt. En riktig fajter som tar kampen framför mål och hela tiden är beredd att ta det extra skäret för att vinna pucken eller göra det jobbigt för motståndaren, vilket bevisas av att han inte bara gör flest mål utan även sätter dit flest tacklingar (21) av alla spelare i Mora. Efter en kanske något anonym debutsäsong på den här nivån är Bailey på väg att etablera sig som en riktigt bra SHL-forward. Hade nog landat på ett högre betyg och laget gått lite bättre.

Michael Haga

Betyg: 4

15 matcher. 6 mål, 3 assist, 9 poäng. -2. 20 skott på mål. 16:45 min/match.

Hade vi gått strikt på förväntningar hade vi höjt Michael Hagas betyg ett snäpp här. Den norske centern har, tätt efter Amnér, tagit det mest anmärkningsvärda klivet i sin utveckling den här hösten och visat att han kan vara en producerande center på SHL-nivå. Att han dessutom klivit fram som målskytt och matchvinnare gång på gång gör ju inte saken sämre. Frågan är om den goda trenden håller i sig när vi nu går in i serielunken och "mörka november".

Michael Keränen

Betyg: 4

15 matcher. 2 mål, 6 assist, 8 poäng. +2. 31 skott på mål. 17:30 min/match.

Ännu en spelare där fingrarna ville peta lite på femman på tangentbordet. Tillsammans med Abbott och Amnér ensam om att stå på plus i plus/minus-statistiken i Mora och länge i topp i poängligan. Men han skjuter mest i laget och borde ha gjort några mål till – och han har varit något anonym i de senaste matcherna.

Mathias Bromé

Betyg: 4

15 matcher. 3 mål, 5 assist, 8 poäng. +/- 0. 23 skott på mål. 18:28 min/match.

Gjorde mål igen mot Brynäs i torsdags, efter en längre måltorka. Inledde säsongen riktigt starkt men har inte fått samma utdelning de senaste veckorna. Ändå på väg mot en bättre säsong än i fjol och har potential att höja sitt betyg innan säsongen är över. Och han är inte bara en finlirare utan också den forward i laget (tillsammans med Emil Aronsson) som täcker flest skott (12). Framhävs ofta av Mats Lusth som en spelare som kan göra det oväntade i offensiv zon och som både tar sig till egna lägen och skapar utrymme för sina kedjekamrater. En viktig individuell spets så här långt.

Andrew Rowe

Betyg: 4

15 matcher. 3 mål, 4 asssist, 7 poäng. -6. 23 skott på mål. 18:20 min/match.

Inledde säsongen starkt som förste lekkamrat till Mathias Bromé. Men precis som för Bromé har det gått trögare den senaste tiden. Går fortfarande mot en bättre säsong än i fjol, men behöver komma igång med poängproduktionen på allvar igen om han ska bli den tillgång för Mora som han kan vara. Viktig tekare, med drygt 55 procent vunna. Ändå var det med viss tvekan vi satte en fyra här, känslan är att Rowe kan mer än vad han fått ut.

Emil Aronsson

Betyg: 3

15 matcher. 4 mål, 0 assist, 4 poäng. -2. 17 skott på mål. 14:31 min/match.

Slitvarg som är jobbig att möta, villig att offra sig i egen zon (12 blockerade skott) och som kan peta in en och annan puck också. Fyra mål framåt är redan ett mer än på hela förra säsongen. Nu väntar vi bara på att det ska börja trilla in assistpoäng också.

Robin Johansson

Betyg: 3

15 matcher. 2 mål, 3 assist, 5 poäng. -3. 20 skott på mål. 16:37 min/match.

Tekar mest och bäst i laget med drygt 57 procent vunna av sina 289 tekningar (Spencer Abbott har visserligen något högre procent, men har bara stått i mitten av tekningscirkeln fem gånger). Ligger på ungefär samma nivå i poängproduktion som förra säsongen och känns som en stabil tredjecenter i SHL.

Sebastian Hartmann

Betyg: 3

11 matcher. 0 mål, 2 assist, 2 poäng. -6. 8 skott på mål. 10:50 min/match.

Tuff forward som inte backar undan – 18 tacklingar på 11 matcher med ett snitt på knappt elva minuter per match gör honom till lagets mest aktiva spelare i den kategorin. Har visat tendenser på att det kanske finns poängproduktion att hämta här också, men än har det inte riktigt lossnat.

Oskar Svanlund

Betyg: 3

10 matcher. 0 mål, 1 assist, 1 poäng. +/- 0. 6:06 min/match.

Utlånad i fjol, men har visat framfötterna några gånger den här hösten, bland annat i den galna segermatchen mot sin gamla klubb Frölunda där han noterades för sin enda poäng hittills. Har stått utanför laget några gånger, men har också haft lite otur med skador, bland annat nu på slutet när han garanterat hade fått speltid med tanke på hur många andra spelare som varit borta. Det finns något här som väntar på att komma ut. Och neutralt facit i plus/minus är bättre än de flesta i laget.

Alexander Hilmerson

Betyg: 2

7 matcher. 0 mål, 1 assist, 1 poäng. -1. 9 skott på mål. 10:11 min/match.

Lite orättvist straffad i betygsättningen av att han har fått inledningen av säsongen förstörd av ett par vändor på skadelistan, vilket gjort att han inte riktigt fått chansen att komma igång. Har ändå visat att han är beredd att ta striden i sarghörnen och framför målburen. Viktig slitvarg, men behöver få vara frisk och få regelbunden speltid.

Emil Bejmo

Betyg: 2

12 matcher. 0 mål, 1 assist, 1 poäng. -9. 8 skott på mål. 9:37 min/match.

Kämpe och lagspelare som varit utanför laget några gånger i höst men som alltid gör jobbet och dessutom en viktig kugge i boxplay när han väl får spela. Men minus nio är inga smickrande siffror, särskilt inte sett till speltiden. Accepterar alltid sin roll var han än hamnar. Kan mer om han får chansen. Men konkurrensen om speltiden är hård.

Niki Petti

Betyg: 2

15 matcher. 0 poäng. -6. 7 skott på mål. 9:54 min/match.

Petti krigar på bra (16 tacklingr, bland annat) och har hamnat i en lite otacksam roll i fjärdekedjan, där det inte är lätt att producera. Men nog hade man hoppats på i alla fall någon poäng från en importforward? Har tagit kliv framåt de senaste matcherna, men har annars tenderat att kännas lite osynlig.

Matej Galvaby

Betyg: 2

10 matcher. 0 poäng. -4. 4 skott på mål. 6:12 min/match.

Den unge slovakens kanske viktigaste roll i Mora så här långt har varit att agera tolk för Marek Daloga. Har inte fått det att lossna offensivt, trots att par försök i vass omgivning. Skadad på slutet.

John Persson

Betyg: 2

Fem matcher. 0 poäng. -2. 7 skott på mål. 13:15 min/match.

En av Moras mest meriterade spelare som missat två tredjedelar av matcherna så här långt på grund av en skada. Kanske borde vi inte ens sätta något betyg på Persson med tanke på det. Men på de fem matcher han spelade noterades den landslagsmeriterade forwarden inte för en enda poäng. Det var han knappast nöjd med.

Ej betygsatta spelare

Joakim Lilliehöök, back.

6 matcher. 0 poäng. -1. 1 skott på mål. 3:09 min/match.

Fastnade bakom junioren Schagerberg i hierarkin och hade nog hamnat på en tvåa om speltiden han fick ens var tillräcklig för att bedöma. Betygsätts ändå inte eftersom han lämnat klubben för allsvenska AIK.

Adam Edström, forward.

3 matcher. 0 poäng. -2. 0 skott på mål.

Juniorforward som fått begränsat med speltid och som dessutom varit skadad på slutet.

Charles Eklund, forward.

2 matcher. 0 poäng. +/- 0. 2 skott på mål.

Har spelat, om än sparsamt, i de två senaste matcherna när Moras skadebekymmer varit som störst. Fick drygt sju minuter mot Växjö och gladde med att avlossa två skott på mål.

Isak Garfvé, forward

3 matcher. 0 poäng. +/- 0. 0 skott på mål.

Fick inte känna på isen alls i sin första match i laguppställningen, men spelade både mot Brynäs (35 sekunder) och Växjö (4:30). Framtidsman som öst in poäng för J18-laget.

Robin Christoffersson, målvakt.

4 matcher. Ingen speltid.

Oliver Norgren, målvakt.

1 match. Ingen speltid.