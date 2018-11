BERGVIK: "Välkommen till Mora, Janne – men nu undrar jag hur Engstrand egentligen mår?"

MER: Mora agerar direkt efter uppehållet – värvar in meriterad finsk spelare

När de här raderna författats har Moras nye målvakt, Janne Juvonen, redan anlänt perrongen på Moras tågstation.

Han missade visserligen veckans första ispass med laget men tar igen det redan i kväll.

Då gör han sin första träning tillsammans med Peter Iversen och kastas rätt in i skottelden.

En tydlig indikation på den här värvningens tyngd och betydelse.

Rekryteringen av Juvonen i sig är, med tanke på nuvarande situation, motiverad och fullt rimlig.

Kanske rent utav akut.

Med en skadad Christian Engstrand (som blir borta minst ännu en vecka) och en hårt matchbelastad SHL-debutant som ersättare så har en avlastande effekt varit direkt behövlig.

"Engan" dras fortfarande med sviterna från sin hjärnskakning och behöver få fortsatt möjlighet att skynda precis så långsamt som krävs i den återhämningen.

Hans ansvar som given förstemålvakt bleknar – i synnerhet när det är snack om en huvudskada.

Ett ansvar som heller inte kan bollas över på ett par 20–åriga axlar.

Det är helt enkelt att begära för mycket av Isak Wallin.

Därför har klubben nu skapat utrymme för både återhämtning och avlastning i och med Janne Juvonens intåg.

För utan finländaren skulle en eventuell skada på Wallin, under veckan som nu följer, kunnat bli direkt förödande.

I en sådan hypotetisk verklighet hade endast en division 1-målvakt eller en av föreningens J20-målvakter funnits att tillgå.

En ohållbar situation som förmodligen tvingat Mora till en allt för hastig, dyr och kortsiktig målvaktsvärvning.

Så än så länge – en väl omhändertagen situation av Forsberg och c/o.

Med när en funderar ännu ett varv på omständigheterna runt nyheten som annonserades i förmiddags – så väcks i alla fall ett antal frågor hos undertecknad.

Första funderingen rör såklart hur läget egentligen är ställt med Christian Engstrand.

Han ska vara en vecka ifrån spel i rådande skick – ett tillstånd som givetvis kan revideras.

Ändå värvas en ny målvakt in.

Och dessutom för resten av säsongen.

Men varför binder man ännu en målvakt till klubben om Engstrands är redo för spel inom en vecka eller två?

I Timrå hade man exempelvis problem med skador på sin backsida under inledningen av hösten, då värvades David Printz in på ett korttidskontrakt under sju veckor.

En deal som senare förlängdes av sportchefen Kent "Nubben" Norberg.

Har eller hade ett liknande upplägg kunnat presenterats för Juvonen för att kunna fortsätta med Engstrand och Wallin bakom stolparna?

Jag ska vara ärlig och säga att jag inte vet om detta är juridiskt möjligt men det leder i alla fall in på del två av mina funderingar

Petas nu Isak Wallin?

Utan att på något sätt förringa varken Wallins kompetenser som målvakt, eller den nytillkomna finländarens, så känns Christian Engstrand fortfarande som den givne förstemålvakten i återhämtat skick.

Och att ha en förstemålvakt från finska högstaligan i sitt stall – utan att bruka denne – vore konstigt.

En ekvation som i min bok leder fram till ett nytt tilltänkt målvaktspar.

Mycket pekar i alla fall på att Isak Wallins roll kommer att förändras framöver.

Enligt målvaktstränare Peter Iversen – vars resonemang ni inom kort kommer att kunna ta del av på sajt – så säger han att spelplanen är vidöppen.

Det handlar enligt honom inte om: "Vad som kommer hända med Isak Wallin".

Han säger att det snarare handlar om en tuffare konkurrenssituation för samtliga tre.

Jag vill ändå tillstå att Wallins position känns mest utsatt.

Och jag tror varken att spel i J20 eller en utlåningssituation är något denna 20–åring tänkte sig när han vände hem ifrån Örnsköldsvik.

Men allt det ovan är såklart bara spekulationer och analyser dragna utifrån eventualiteter.

Fakta och sanning är att Christian Engstrand, Isak Wallin, Janne Juvonen och delar av ledarstaben i Mora kommer att sitta ned redan i kväll.

För att visa de kort man har och för att sedan lägga upp dem på bordet.

Och dimman runt de eventualiteterna beskrivna ovan kommer att skingra sig inom kort.