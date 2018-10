Tuffa uppdraget: Här är alla Leksands IF:s vd:ar på 2000-talet

1999–2006: Jonas Bergqvist

Under sju års tid var tidigare spelaren Jonas Bergqvist vd i klubben. I omgångar och under större delen av sin karriär hade Bergqvist spelat för Leksand, och var under åren 1994-1998 marknadschef för klubben.

År 1999, när han avslutat sin egna karriär, gick han in som vd i Leksand och stannade i rollen i sju år, när han år 2006 lämnade för en tjänst som vd för LRF.

2006–2010: Håkan Åman

I mars 2006 tog företagsledaren Håkan Åman över rollen som vd i Leksand. Åman var även han en känd sportprofil i Dalarna sedan tidigare, då han tidigare hade varit tränare för Brage.

I fyra år är han vd för Leksand, och strax före seriepremiären år 2010 meddelade han via ett pressmeddelande sin avgång. "Min avgång har varit på lut ända sedan april då det sportmässiga misslyckandet på nytt var ett faktum" kommenterade Håkan Åman sitt avsked för Dalarnas Tidningar då.

2010–2012: Mats Aspemo

Bara dagar efter att Åman lämnat, gick istället Mats Aspemo in som vd. Lösningen skulle vara tillfällig.

När förordnandet sedan gick ut den sista april år 2011, valde man att förlänga med Aspemo.

Ytterligare nio månader senare lämnade Aspemo posten som VD i Leksand.

"Redan när Mats Aspemo, för ett och ett halvt år sedan med mycket kort varsel tillträdde som VD för Leksands IF var det bestämt att detta skulle bli ett tidsbegränsat projekt för honom. Mats har arbetat med att skapa en plattform för den här organisationsförändringen och samtidigt rustat föreningen för framtiden" skrev klubben i pressmeddelandet.

Aspemo lämnade i januari 2012.

2012–2014: Anders Doverskog

Anders Doveskog är son till Leksandslegendaren Bo Doverskog, som under lång tid var klubbdirektör (1986-1998, då han hastigt gick bort) för Leksands IF.

Nu tog alltså Doverskog över rodret som vd i Leksand.

Men inte heller Doverskog lyckades få skutan åt rätt håll. I mars 2014 sparkas Doverskog från rollen som vd, då styrelsen anser att nytt ledarskap behövs.

Under sin tid som vd har Doverskog bland annat varit med och drivit på för en match mot Mora i Globen, lämnat in en borgenansökan till kommunen på 25 miljoner efter den misslyckade nyemissionen, genomgått en rekonstruktion och gått upp i dåvarande Elitserien. För att nämna några av de händelser som skedde under Doverskogs tid som vd.

2014–2015: Kjell Kruse

Som aktiv var Kjell Kruse målfarlig inom bandyn där han två gånger om vann skytteligan i Sveriges högsta liga. Han var dessutom bara drygt 14 år gammal när han debuterade i allsvenskan.

Blev inte särskilt långlivad som vd i Leksand då han tillträdde 1 oktober 2014 och i december 2015 lämnade både Kruse och Tore Jobs, som var vice vd i klubben, sina tjänster. När Kruse tog över som vd hade klubben som mål att utmana om SM-guldet senast 2019, ett mål som med facit i hand inte uppnåtts varken under eller efter Kruses tid i klubben.

Berättade för Hockeypuls efter beskedet att han "på sikt inte var rätt man för det" då han menade att det jobb som krävdes var att både vara sparsam och utveckla föreningen över 3–4 år och att "så länge orkar man inte jobba här. Du jobbar i stort sett dygnet runt med det".

2016–2018: Christer Plars

Leksand var utan vd i en knapp månad efter att Kruse lämnat jobbet. I januari 2016 trädde dock Christer Plars in i föreningen som vd. Och precis som många innan honom var han kvar på posten i omkring ett och ett halvt år.

I maj 2018 meddelade Leksand att Plars lämnade klubben för att istället ta ett jobb hos hockeyförbundet som kommersiell chef och att han skulle lämna sin tjänst i klubben 1 september.

Under tiden som Leksand sökt efter en ny vd har Magnus Proos, som sedan innan jobbade som controller i föreningen, fungerat som tillförordnad vd.