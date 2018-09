Falufostrade målvaktstalangens superdebut i Hockeyallsvenskan: "Jättekul att hålla nollan"

Efter två matcher på sidan om fick Samuel Ersson chansen i kassen för VIK borta mot Tingsryd. Målvaktstalangen från Falun, som värvades till Västerås från Brynäs inför säsongen, stod en hel del matcher under försäsongen men under onsdagen var det dags för den riktiga debuten för Gulsvart. Det var också hans första start på seniornivå – i den SHL-match han spelade för Brynäs förra säsongen fick han hoppa in i andra perioden efter en skada på Felix Sandström.

Och redan i första perioden stod det klart att 18-åringens debut skulle bli något extra. Han motade tolv skott och gjorde flera kvalificerade räddningar. Den stabila insatsen fortsatte matchen igenom och tillsammans med segerskytten Lukas Zetterberg blev han stor matchhjälte.

– Det är klart att det är jättekul att hålla nollan, men det viktigaste var att vi vann. Och det var en jäkla viktig seger för oss. Så det är fruktansvärt skönt, säger Samuel Ersson, som i somras valdes av Philadelphia Flyers i femte rundan av NHL-draften, till Sporten.

Hur upplevde du matchen för egen del?

– Det var chanser åt båda håll. En skön match att spela på ett sätt. Man har hyfsat mycket att göra så man får hela tiden känna på puck. Då behöver man inte stå där bak och tänka så mycket, och då spelar man oftast bäst.

Vad kände du inför matchen när du fick veta att du skulle få göra debut?

– Det är klart att man är lite nervig när det är seriepremiär. Men nånstans får man tänka att det här har jag gjort flera gånger förr och då är det bara gå in och inte göra nån större sak av det. Bara gå in och spela hockey.

Det låter inte som att du var nervös alls?

– Haha, jo, det är klart. Första matchen på seniornivå. Men det är inte det jag sitter och tänker på innan. Och med lite extra nerv så är man oftast mer på tårna. Så det kan vara positivt också, säger han.

Hur viktigt var det att få en bra start och göra några räddningar direkt?

– Det är skönt att få känna på pucken tidigt. För då släpper den största anspänningen. Och då tänker man mindre. Det är jävligt skönt.

Hur kan du vara så ko-lugn i målet?

– Jag har ändå hoppat in en match i SHL och spelat mycket matcher förr. Nånstans får man inte göra för stor grej av det, utan se det för vad det är. Det är bara en vanlig hockeymatch som ska spelas.

Vad sa tränarna till dig innan?

– Bara att jag skulle lira. Inget mer med det. De ville så klart inte gå fram och säga: "Det är jävligt viktigt att vi vinner den här matchen", skrattar han.

Nu borde du få fler chanser?

– Ja, det är inte jag som bestämmer. Men jag hoppas att jag har gjort mitt för att sätta lite press. Jag vill ju spela mycket.

Samuel Ersson passar på att hylla målvaktskollegan Marcus Dahlbom som han menar har betytt mycket för honom.

– Dahlbom är jäkligt nyttig för mig. Han är där och peppar och kommer med kloka råd. Att man måste hålla sig lugn och inte tänka för mycket. Han har också gjort den här omställningen till seniorhockey. Han vet vilka situationer som uppstår och hjälper mig väldigt mycket på träningarna, säger han.