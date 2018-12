Meditativa julsånger ska minska stressen: "Ett internationellt genombrott"

– När vi satt och diskuterade vad som stressar oss själva i juletider kom det fram att några i gruppen blir stressade av att höra samma jullåtar var man än går, berättar Jeff Jackett, gruppmarknadschef.

För att ta reda på hur kunderna upplevde de vanliga versionerna av jullåtarna i samband med shopping gav Clas Ohlson företaget Inizio uppdraget att göra en marknadsundersökning, och resultatet lät inte vänta på sig.

– Vi ville inte förändra utan att göra en research först, och det var en stor siffra, 47 procent av de tillfrågade, som upplevde musiken som stressande, så vi bestämde oss att förändra musiken.

Därför blev de sista tolv dagarna inför jul förnyade i butikernas högtalarsystem. Musiken är fortfarande julmusik, men från albumet Christmas songs (mindfulness edition).

Vilken respons har ni fått på det?

– Vi har fått uppmärksamhet både här och där. Det är inte världens största grej, men vi har fått mycket positiva inlägg, inte bara från kunderna utan även från vår personal.

– Men vi fick också respons att till exempel versionen av låten Winter wonderland lät väldigt konstig, så den har vi valt att plocka bort, säger Jeff Jackett.

Gruppmarknadschefen berättar att kampanjen har fler delar, som också fått genomslag internationellt.

– Vi har en filmkampanj också där vi ändrat texten från Have yourself a merry little Christmas till Have yourself a merry stressfree Christmas som går både i vanlig tv och på sociala medier. Den långa versionen av filmen har setts av över tre miljoner och de som gillar filmen är 90 procent fler än de som inte gör det. Det har blivit som ett internationellt genombrott för oss, säger Jeff Jackett.