Insändare: Mera tåg, javisst, men hur? Se till att vanligt folk kan köpa biljetter

I debatten om klimatet och miljöpåverkan är det många som anser att vi ska resa mera med tåg än med bil. För de allra flesta så ter det sig självklart att tåg miljömässigt är bättre. Därför förvånar det mig att vårt statliga bolag SJ försvårar för stora delar av befolkningen att köpa biljetter för att resa med SJ. Det räcker inte med att ha en dator och uppkoppling via nätet, man måste ha ett mobilt bankid för att kunna betala den biljett man vill köpa. Av de alternativ för betalning som gäller för en som privatperson så finns det antingen faktura, betalkort eller swish. Försöker jag med att betala via faktura så borde det fungera på samma sätt som alla andra fakturor jag betalar varje månad via mitt bankkonto och bankdosa.

Men så icke på SJ. SJ kräver att jag legitimerar mig med mobilt bankid för att betala fakturan. Varför? I SJ:s intresse borde det ligga att få betalt för biljetten och att göra det så lätt som möjligt för alla att resa med dem. Kan man bygga nya järnvägar och satsa på höghastighetståg för flera miljarder så tycker jag att man borde börja med att se till att vanligt folk kan köpa biljetter för att åka med tågen.

Vem det är som betalar biljetten kan inte vara huvudsaken, som det nu är får min fru betala mitt tågresande. Tänk efter, varför ska man behöva legitimera sig för att betala en faktura?

Gösta Frost, S-politiker i Mora