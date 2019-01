Insändare: Hur kan vi ha så kluvet förhållningssätt till djuren?

På Medieakademins topplista över Facebook-poster som har fått mest engagemang under 2018 ligger en älgräddning på första plats. På videoklippet ses en dramatisk insats från brandmän i Munkfors som räddar livet på en älg. Vad som hände med den räddade älgen vet vi inte. Det är inte alls osannolikt att hon mötte samma öde som de omkring 80 000 älgar som skjuts ihjäl i svenska skogar varje år. Hur är det möjligt att vi gläds över att en älg räddas till livet samtidigt vi stödjer dödandet av samma djur? Även till djuren inom vårt jordbruk har vi ett minst sagt kluvet förhållningssätt. Vi tycker det är viktigt att djuren har det bra, samtidigt låser vi in grisar under hela deras liv på hårda betonggolv i trånga boxar. Det händer ofta att grisarna biter varandra i brist på stimulans.

Hur kan vi bry oss om djuren samtidigt som vi utsätter dem för denna hemska tillvaro? Är det inte dags att under 2019 lämna dödliga vanor och ihåliga ursäkter? Vi kan skapa ett samhälle där vår mat inte bygger på andras lidande och död. Nyligen förutspådde tidningen The Economist att 2019 blir året då veganismen slår igenom. Både djur och människor skulle vinna på att denna prognos slår in.

Martin Smedjeback