Insändare: Fri åsiktsbildning i fara

Övergångsregeringen avser skriva under FN-avtalet “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, vilket är anmärkningsvärt då det innehåller ett stycke, som definitivt inte hör hemma i en demokrati. Det är delmål 17 punkt 33 C, vilket innebär de facto censur av det fria ordet. Att stycket finns med förvånar inte eftersom endast ett fåtal av FN:s medlemmar är riktiga demokratier. Australien och USA har valt att inte skriva under.

Nu sägs att avtalet inte är bindande, men flera personer bland andra Carl Bildt menar att avtalet kommer att smygas in i svensk lagstiftning efterhand, vilket har skett med andra avtal.

All påverkan från statens sida på den fria åsiktsbildningen är förkastlig i en demokrati. Sådant är vad vi känner igen från rena diktaturer och låtsasdemokratier.

Demokrativän