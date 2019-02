Insändare: För lite vilt i skogen – finns koppling till älgsjukdom i USA?

Det finns inga vargar på Sörlandet i Norge, men ändå har älgarna på Sörlandet minskat drastiskt i antal. Chefen för Statens Naturoppsyn i Lyngdal kommune menar att man borde undersöka älgarnas mat. Han är orolig över det faktum att älgarna har blivit allt mindre. Hans teori kan stämma.

Man har funnit en ny sjukdom bland hjortar och älgar i USA, CWD, chronic wasting disease. Djuren uppför sig konstigt och söker sig till och med in i tätbebyggda områden. Sjukdomen är dödlig och forskarna är oroliga för att sjukdomen kan spridas till människor när man äter kött ifrån detta vilt. En forskare vid University of Minnesotas center for Infectious and Research Prevention, varnade lagstiftarna i Minnesota Capitol torsdagen den 7 februari.

Älgköttet var tidigare en tillgång i vårt folkhushåll i Dalarna och jag var själv jägare under lång tid av mitt liv. Jag slutade jaga för ett tiotal år sedan när jag märkte att det blev för dyrt och det blev för lite vilt i skogen. Det är inte alls säkert att det finns något samband mellan älgsjukdomen i USA och frånvaro av älg i Dalarna, men det vore väl ändå intressant att få veta hur de viltvårdande myndigheterna i Minnesota arbetar? Vi kanske kan lära oss någonting.

Birger Hansson