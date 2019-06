Insändare: Att dra in fria bussresor är att gå baklänges in i klimatkrisen

Vi lever i det sjätte utdöendet, antropocen, vi närmar oss en global temperaturökning på 2 grader, kanske högre om vi passerar tipping point då klimatet kan skena. Nu räknas varje ton, varje kilo, ja tom varje gram av växthusgasen CO2 som vi släpper ut i atmosfären, om vi ska klara Parisavtalets uppsatta mål. Betänk att CO2 utsläppen måste ner till noll före 2030.

Att i det läget dra in på möjligheten till "fria" bussresor för våra elever och begränsa till två per dag är att gå baklänges in i klimatkrisen. Det kommer att öka bilåkandet markant, det ska lämnas och hämtas för barnens fritidsaktiviteter och sociala umgänge.

Det talas också om begränsade turer om bränslepriserna stiger.

Allt detta på grund av ett otidsenligt kontrakt med Dalatrafik som sträcker sig till 2026.

Naturligtvis måste detta kontrakt rivas upp och anpassas till de förhållande som råder idag, vi kan inte leva i två parallella verkligheter längre, tiden är för knapp för det. En som kräver omställning och en som fortsätter med business as usual.

Kan det vara så att våra beslutsfattare inte insett vidden av klimatkrisen? Eller är det krampaktigt försök att hålla i plånboken?

Att ställa om kommer att kosta, att inte ställa om kommer att kosta flerfallt mer.

Varje dag utan kraftfulla insatser för klimatet är en förlorad dag.

Fönstret som är öppet för att klara klimatmålen håller långsamt på att stängas, för gott.

Region Dalarna måste nu ta beslut som är obekväma, som kostar på kort tid men som kommer att betala sig hundrafallt i framtiden. Det optimala vore fria resor i kollektivtrafiken.

Men vågar man gå i täten för det som förr eller senare måste komma?

Avesta kunde och vågade, fri kollektivtrafik resulterade i 100 000 färre bilresor på ett år. Frågan kvarstår, vilken sida av historien kommer Region Dalarna att befinna sig på när det uppväxande släktet gör bokslut över vår generation.

Rolf Johansson Parents 4 Future Dalarna