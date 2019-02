Insändare: Åkerö i ett vidare perspektiv – var rädd om varumärket Leksand

Jag hade en gång en kollega som var uppväxt i det vackra flodlandskapet i sydtyskland. Vi hade ofta engagemang i förenings- och yrkeslivet i Dalarna.

Vid ett möte frågade jag honom: ”Du har ju vuxit upp i Europas kulturella centrum. Du fick din utbildning vid ett universitet i denna fina kulturmylla; hur kan du med den bakgrunden trivas så bra i våra trakter med vårt hårda klimat med dess snö-myr- och stenrike?” Han såg förundrat på mig och sa: ”Ja, men här bor vi ju i det intressanta kulturbältet; från Hälsingland, över Dalarna, Värmland till Gudbrandsdalen i Norge. Här finns allt, ett vackert landskap med välbevarad ”Allmogekultur” med sina dalmålningar, spelmansmusik, Dalakoraler och rödmålade byar. Jag är övertygad om att allt detta bevarats så väl i den här vackra bygden, kanske bättre än i övriga Sverige, där allt detta förvisso funnits, men ofta försvunnit. Att detta finns kvar här kan möjligen förklaras med just skönheten i miljön och de fina traditioner och där man skapade ett gott liv. Man trivdes helt enkelt och man växte in i gemenskapen. Min vän avslutade med att han trivdes med allt detta och kände sig som hemma. Vi här uppe i nordeuropa blir ibland hemmablinda och ser inte alltid våra värden. Detta fick jag i dessa möten veta av en utlänning. Jag som växt upp i Åkerö i Leksand, i miljö efter min far, Krök-Jerk, Knis Kalle med sin spelmansmusik, kyrkbåtstävlingar och mycket annat, Gustav Ankarcrona, Hugo Alfvén.

Jag säger som gammal leksing: Var rädd om varumärket Leksand, speciellt om den fina miljön vid södra brofästet i Åkerö! Lyssna på era nya och tidigare kulturchefer, samt debattörernas argumentering. Samrådsmöten är viktiga, gå dit! Av åldersskäl kan jag tyvärr inte komma själv. Gör tankeexperimentet: Riva den vackra miljön vid norra brofästet och ersätta den med höghus, det vill säkert ingen. Ett bra samhälle vill ju växa, bygga kanske nytt. Ja visst, men HUR? Jag har sett en utmärkt artikel om just detta, skriven av Chalmerprofessor Lars Marcus, med titeln:” Var är våra stjärnarkitekter i debatten om vår stad?, ” publicerad i Sv.D, onsdagen 16 januari 2019. Det handlar om hur en stad eller by förändras under vägen framåt och vilka krafter och idéer som uppstår. Det är en svår avvägning, det kan gå fel. Minns restaureringen av Stockholm s Nedre Norrmalm, då till exempel gamla fina Brunke bergs Torg med mera försvann! Eller det så kallade Arkitektupproret som uppstod som protest mot Nobelcentrun. För att inte nämna nya Slussen, när utsikten från Södermalm höll på att försvinna för ett nytt ”skärmhus” mot Gamla Stan. Det finns paralleller till Åkerö. Att engagera sig före byggnationen är viktigt. Vi får vad vi förtjänar.

Gunnar Erkes

numera i Västerdalarna