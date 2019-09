Insändare: Vill man att Leksand ska bli en slags fäbodvall? Sparprogrammet får stora konsekvenser

Leksands kommun står nu inför ett stort besparingsprogram på 62 punkter för att eventuellt kunna nå överskottsmålet på 2 procent. Det troliga är att det kommer att krävas ytterligare nerdragningar för att nå det uppsatta målet. Nedläggningar av skolor, fritidshem och andra verksamheter som mestadels drabbar barn och andra svaga grupper i samhället. Den totala summan som i första vändan skall sparas in är 37 miljoner.

Om man läser den publicerade listan på 62 punkter så är det för en kritisk läsare ganska uppenbart att hälften av punkterna inte innebär någon långsiktig besparing utan kommer att få en motsatt effekt på Leksands kommun. Det går inte i en modern kommun att dra ner så mycket på utbildning, kultur och hälsa utan att det får stora konsekvenser längre fram i tiden. Vill man att Leksand ska bli en kommun där man bara kan njuta av den vackra naturen och ibland gå och titta på hockey i Tegera arena. Eller kanske bli en slags fäbodvall.

Nej, det går inte 2019 att agera på detta trångsynta sätt utan man bör göra andra prioriteringar för att skapa ett samhälle för alla kommuninvånare. Mitt förslag är att se över den förtäckta stora sponsringen till Leksand IF. Kommunen hyr plantid och ger bidrag på mellan 5-10 miljoner årligen. Dessa pengar kan klubben ta in via sina sponsorer istället. Leksands kommun behöver dessa miljoner till sin egen kärnverksamhet som vård, skola och omsorg. Ett alternativ är att höja kommunalskatten för att bringa ordning på ekonomin men det blir nog inte så populärt men kanske ett måste.

ANTE för ett bättre Dalarna