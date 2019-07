Insändare: Trump drar ned byxorna på de flesta politiker - intressant valkampanj uppdagas i USA

Kampen för att bli vald till USA:s president 3 november 2020 är igång. Många har känt sig kallade att ställa upp i valet. De flesta av kandidaterna ogillar president Donald Trump i sakfrågor men det finns politiker inom och utom USA som ogillar Trump av den enkla anledningen att han låter utföra det som han har lovat att göra. Därmed drar han indirekt ner brallorna på de flesta vanliga politiker som sällan har för avsikt att faktiskt utföra vad de lovat.

Jag har bott och arbetat i USA i flera år förra seklet och åker fortfarande dit på tjänsteresor flera veckor per år. Jag menar mig därmed veta vad amerikaner tycker och tänker. Amerikanen i gemen ogillar att bli styrd av ”big money”. Utgången i valet 2016 kan nog till stor del förklaras med just det. De flesta kandidaterna var uppbackade av några få riktigt stora donationer medan kampanjerna för demokraten Bernie Sanders och republikanen Donald Trump samlade in mycket stora belopp från väldigt många små donationer.

Det vore intressant att 2020 få se en slutkamp mellan de småfolkliga kandidaterna Sanders och Trump.

Demokrativän