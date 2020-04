INSÄNDARE: I stället för dråpslag mot By skola borde kommunen sluta med annat – och det finns att ta av!

Avesta kommuns uppgift är att skapa likvärdig grundskola för barn i hela Avesta kommun. Det arbetet har naggats i kanten av kommunens politiker och chefer under lång tid. När kommunen nu presenterar ett förslag om att ta bort mellanstadiedelen på By skola uppvisar både politiker och chefer, förutom att de under lång tid missgynnat By skola, att de framöver avser att göra detsamma.

De visar tydligt att de inte klarar eller vill följa kommunallagen och skollagen för att skapa likvärdig skola för alla barn i kommunen. I det läget är skattebetalares lägsta kravnivå att politiker och chefer följer sina uppdrag, gör om och gör rätt.

Det är inte någon hemlighet att Avesta kommun under lång tid använt kommunala medel till helt andra verksamhetsområden än vad kommunens skatter enligt lag är avsedda för. Det kommer aldrig att bli rätt att fortsätta så som nu sker.

I nuläget är det viktigt att kommunchefen redovisar vilka av kommunens kostnader inom och utanför kommunala bolag som sorterar under annat än lagstadgad kommunal verksamhet.

Kommunchefen har ansvar för att vi skattebetalare får veta hur det står till och att vi får korrigeringar i kommunens verksamhet när grundläggande och lagstadgad verksamhet inte sköts vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Upp till bevis Anders Friberg!

Skattebetalaren