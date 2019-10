Insändare: Först miljoner i älven vid Holmenbadet och nu utebad vid Metropoolen – har S hur mycket badpengar som helst?

Politikerna pratar än en gång om att bygga ett utebad vid badhuset. De påstår att frågan har utretts vid två tidigare tillfällen och att det är Outokumpu som haft invändningar mot detta. Nu har politikerna beslutat att tjänstemännen skall göra en djupare utredning.

Under stor pompa och ståt startades bygget av en ny badplats på Holmen under år 2014 och under år 2016 byggdes den om för att minska bakterieflödet i vattnet. Bland annat har de dragit om Salomonsån ut i Dalälven. Badet har till större delen av badsäsongerna varit stängt på grund av otjänligt vatten.

Har den styrande majoriteten hur mycket pengar som helst att strö omkring sig när det gäller badplatser? Hur många miljoner har inte badplatsen på Holmen kostat? Skall detta vara på bekostnad av chefer inom skolan?

Skattebetalare