Insändare: Finns alternativ till att skära ner inom Leksands kommun? Vi behöver framtidshopp!

Det är med stor bedrövelse som vi läser de senaste nyheterna om Leksands ekonomiska svårigheter och de nedskärningar som nu måste göras. Många känner sig nedslagna och det är lätt att förlora hoppet om framtiden.

Det går dåligt för Leksands kommun och pengar måste sparas för att ekonomin ska gå ihop. Budgeten håller inte, helt enkelt. Det är säkert något som många känner igen från sin privata ekonomi: det finns mindre pengar på kontot än man hade hoppats och som konsekvens får man dra in på sånt som man hade velat göra. Kanske att man till slut måste dra in på sånt man egentligen måste göra, till exempel laga bilen eller gå till tandläkaren.

Men i den dagliga, privata ekonomin kan det finnas alternativ till att dra in på saker: kanske att man kan sälja bilen, eller kanske byta jobb för att på så sätt få in mer pengar? Och då är min fråga: kan det finnas alternativ till nedskärningarna även för Leksands kommun? De allt mer hopplösa beskeden som vi får höra i nyheterna riskerar att göra oss så nedslagna att vi kan komma att helt förlora hoppet. Och att förlora hoppet är riktigt farligt för samhället och för framtiden.

Det jag efterlyser från kommunpolitikerna nu är förslag på hur vi som samhälle och kommun, istället för att försöka rädda budgeten genom att dra in saker, kan få in mer pengar till kommunen och på så sätt slippa dra in på skolor, vård, kultur, och andra samhällsviktiga funktioner. Vi behöver idéer, handlingskraft och framtidshopp – snälla ge oss det!

Vardagsekonom