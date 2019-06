IBF Falun Ungdom – stor satsning på tjejlagen lockar många

INSÄNT: IBF Falun Ungdom har precis haft en nystart för klubbens tjejlag.

På nationaldagen anordnades en öppen träning för alla tjejer födda -04 och uppåt som är intresserade av att spela i IBF Falun. Det gick över förväntan, närmare 35 spelare kom och ytterligare 15 är intresserade.

Ute rådde högsommarvärme, men frågan är om inte trycket var högre inne i Jalas-arena. Under namnet ”IBF Falun U Sommartrupp tjejer” kommer intresserade tjejer och ledare samlas under sommaren för gemensamma träningar och aktiviteter. Redan under första träningen var det fullt av glädje och energi. En av tränarna som är med i den nya satsningen är Jörgen Andersson. – Jag vill berömma er som var med på den öppna träningen, bra inställning och väl genomkörd träning. Framtiden ser ljus ut för IBF Faluns tjejer. Till hösten kommer klubben att ha lag i alla ungdomsserier. Från yngsta serien för flickor födda 2011-2012 till division 1. Lägg därtill till moderklubben IBF Faluns damer som spelar i Allsvenskan och har ambitioner att ta sig upp till SSL. – Det ser även ut som om vi kommer ha ett riktigt bra JAS-lag i år, säger Camilla Granelid. Under initiativet ”Vi vill vara med och skapa en BRA miljö för tjejer i IBF Falun” har Camilla Granelid engagerat ett helt gäng gamla och nya innebandyprofiler som brinner för att utveckla miljön för tjejerna i IBF Falun. Allt för att bygga upp en stabil grund kring lagen. Namn som Jenny Hedlund, Lena Birath, Lollo Andersson, Jörgen Andersson, Andreas Wallin, Maria Englund och Anna Teledahl är med i satsningen och kommer på olika sätt bidra till en bättre miljö. Allt från individuella samtal till kostföreläsningar och skadeförebyggande övningar.