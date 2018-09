Glädjebeskedet – vi livesänder innebandyallsvenskan: "Känns klockrent"

Se hela tablån längst ner i den här artikeln!

Nykomlingarna Kais Mora och IBK Runsten.

Fjolårsfavoriterna Gävle GIK samt Hudik/Björkberg.

I år spelar de alla i allsvenskan norra.

Och vi livesänder samtliga matcher mellan lagen.

– Tidigare i höst livesände vi Xelent Cup på berörda sajter, och det slog väldigt bra ut. Det fick oss om inte annat att förstå intresset för flera av de här lagen. Om försäsongen var så pass intressant för våra tittare, så är det klart att innebandyallsvenskan har stor potential, säger Rikard Bäckman, Nyhetschef Sport för Gefle Dagblad, Arbetarbladet och Hela Hälsingland.

Markus Josefsson, Nyhetschef Sport för DT, Dala-Demokraten och Avesta Tidning:

– Kais Mora kom sent in i allsvenskan, men visade i premiären borta mot Hudik/Björkberg att laget är att räkna med i serien och när vi fick chansen att haka på i den här livesändningssatsningen på serien så tog vi förstås den. Vi vet att Mora är ett starkt innebandyfäste och att kunna erbjuda våra kunder två bortamatcher med laget under säsongen känns väldigt bra.

Som Pluskund på någon av Mittmedias sajter får du tillgång till elva högaktuella matcher från Sveriges näst högsta innebandyserie. Som om det inte vore nog får du dessutom tillgång till höjdpunkter från lagens samtliga matcher i årets seriespel. Matcher och höjdpunktspaket från serien kommer att publiceras på avestatidning.com, dalademokraten.se, dt.se, helahalsingland.se, arbetarbladet.se och gd.se.

– Alla elva livematcher kommer att gå på ovan nämnda sajter. Nu kör vi!, säger Rikard Bäckman.

Se hela tablån längst ner i den här artikeln!

► Läsningar om lagen

Gävle GIK:

► Ut med det gamla, in med det nya – GGIK:s unga garde levererade i premiärsegern: "Gjorde det strålande"

► BILDEXTRA: Smällar i massor när Godis vann – se allt från GGIK:s premiär här

Kais Mora:

► Kais herrar åter i allsvenskan: "Både rutin och hungriga spelare"

► Nykomlingen nära skrällpoäng i allsvenska premiären: "Ändå ett styrkebesked"

IBK Runsten:

► Tuff inledning för Runsten i allsvenskan: "Sånt plockar bara fram det bästa ur det här gänget"

► Runsten utklassat i premiären: "Djurgården var bra – men vi missade ju själva så mycket"

Hudik/Björkberg:

► H/B-stjärnan vill se hårdare satsning – här är hans krav på lagkamraterna: "Viktigt att alla sköter det"

► Förstakedjan – segervapnet för H/B i nervös premiär: "Kul att bjuda publiken på lite spänning"

Satsningen är möjlig tack vare samarbetet med Staylive som driver innebandyallsvenskans centrala plattform, där samtliga matcher från serien går att köpa som pay per view. Den hittar du här.

– Vi vill att serien ska få så stor spridning som möjligt och därför känns det här samarbetet klockrent. Vi har sedan tidigare många samarbeten med Mittmedia, där båda parter fått bra effekt och utdelning, säger Pontus Karsbo på Staylive

Se hela tablån längst ner i den här artikeln!

TV: 45 minuter mål och målchanser – se det stora höjdpunktspaketet från Xelent Cup i spelaren nedan (OBS: vi beklagar att ljudet fallit bort)

Det första mötet mellan lagen spelades redan den gångna helgen, när Hudik/Björkberg premiärslog Kais Mora med 8–7 i en nagelbitare som avgjordes med mindre än 30 sekunder kvar på matchklockan. Vi kommer alltså att visa de elva återstående matcherna mellan lagen. Närmast när Kais Mora hemmaspelar mot Gävle GIK kommande söndag. Den sista planerade sändningen är i mars när Hudik/Björkberg tar emot Gävle GIK.

– Att vi är med under så gott som hela säsongen tror jag är en styrka, säger Bäckman.

TABLÅN – DÅ KAN DU SE INNEBANDYALLSVENSKAN LIVE HOS OSS:

30/9: Kais Mora–Gävle GIK (13.00)

3/11: IBK Runsten–Kais Mora (14.00)

14/11: Hudik/Björkberg–IBK Runsten (19.30)

18/11: IBK Runsten–Gävle GIK (14.00)

8/12: Gävle GIK–Hudik/Björkberg (14.00)

6/1: Kais Mora–Hudik/Björkberg (13.00)

13/1: Gävle GIK–Kais Mora (17.00)

16/2: Kais Mora–IBK Runsten (17.30)

27/2: IBK Runsten–Hudik/Björkberg (19.00)

1/3: Gävle GIK–IBK Runsten (19.00)

9/3: Hudik/Björkberg–Gävle GIK (16.00)