Ida Karlsson klar för ungdoms-OS i Schweiz

"Jag tycker truppen ser intressant ut och hoppas att de tjejer som är uttagna ska få erfarenhet att ta med sig i den fortsatta utvecklingen som hockeyspelare", säger Alexander Bröms i ett pressmeddelande.

Stommen i det svenska laget består av fem spelare från Södertälje och tre från Leksands IF. Ida Karlsson räknas som en av Leksandsspelarna eftersom hon har lånats in till matcher i SDHL under säsongen. Övriga från Leksand är backen Tuva Kandell och forwarden Nicole Hall.

Spelarna i ungdoms-OS ska var födda mellan 1 januari 2004 och 31 december 2005.

Sverige möter Slovakien och Tyskland i grupp A. I grupp B spelar Japan, Schweiz och Tjeckien.

I ungdoms-OS i Lillehammar 2016 vann Sverige guld.