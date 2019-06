Hotade att slakta kvinna – får böta efter misshandel och hot: "Allvarlig rädsla"

Under våren 2016 misshandlade mannen kvinnan genom att slå henne med handen i huvudet när hon körde bil. Under sommaren 2018 ringde han kvinnan och sa att han skulle döda och slakta henne, under samma period körde han också förbi henne och drog sitt finger i en halshuggningsrörelse över sin hals.

"Hotet var sådant att hon kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet", skriver åklagaren i åtalet, vilket styrks av Falu tingsrätt.

Kvinnans vänner och familj har vittnat till hennes fördel, enligt tingsrätten har hon vid upprepade tillfällen berättat om vad mannen utsatt henne för. Dessutom menar tingsrätten att kvinnans berättelse varit väldigt trovärdig, medans mannen lämnat motstridiga uppgifter.

Mannen har förnekat brott och menar att kvinnan ljuger för egen vinning, vilket inte får något gehör i rätten.

"Det saknar fog och förtjänar inte avseende", står det i domen.

Mannen frikänns dock från ett fall av misshandel, då tingsrätten anser att det inte gått att fastställa vid vilken tid det brottet skulle ha begåtts.

Mannen döms till villkorlig dom och 60 dagsböter om 200 kronor. Han ska också betala skadestånd till kvinnan på 14.500 kronor.