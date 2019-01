Han visade att han är tillbaka och det med besked – här är Veckans lag i allettan

Varje vecka kommer Sporten att ta ut ett "Veckans lag", en femma och en målvakt, bland de fyra Mittmedia-lagen i den norra serien – Borlänge, Hudiksvall, Köping och Östersund.

Här är veckans lag #1.

Jonas Eneroth, målvakt, Köping HC

I premiärmatchen i mellandagarna spikade Östersunds Tim Juel igen helt, någon sådan bedrift har inte upprepats den här veckan. Men på målvaktsposition har vi plockat ut Köpings Jonas Eneroth som byttes in efter den första perioden mot Boden. Han släppte då enbart in ett mål under de två perioder han stod mellan stolparna. I söndagens möte, med Kalix, fick han chansen igen. Då blev det visserligen tre insläppta mål, men han vann målvaktsmatchen när Köping till slut vann en svängig match med 5–3.

Erik Näslund, back, Östersunds IK

Efter tre spelade matcher har Östersund ännu inte förlorat i allettan. Nu följde man upp dubbla segrar mot Hudiksvalls HC med en övertidsseger mot seriejumbon Enköping. Vem som avgjorde? Hemvändande backen Erik Näslund. Det gäller att kliva fram när det ska avgöras – därför får Näslund en plats i Veckans lag.

Filip Lander, back, Hudiksvalls HC

HHC-backen var en kandidat redan i den första upplagen av Veckans lag, trots att HHC då åkt på två raka förluster mot Östersund. Den här gången har HHC spelat en match – och då var Lander inblandad i två av målen. Han spelade fram till både det viktiga kvitteringsmålet och det avgörande målet i förlängningen.

Adam Byström Johansson, forward, Borlänge HF

Efter en seger och en förlust under premiärhelgen blev det den föregående veckan två raka övertidsförluster för Borlänge. Så klart siktar laget på mer än så. Ett utropstecken, när Borlänge mötte Kalix i lördags, var i alla fall Adam Byström Johansson. Han bidrog med hårt jobb åt båda håll och stod även för ett snyggt mål i powerplay.

Rickard Sundlöv, center, Köping HC

Köping inledde med en riktig mardrömsperiod i lördags mot Boden och så var den matchen körd. När man sedan studsade tillbaka i söndagens match mot Kalix var Rickard Sundlöv inblandad i tre av fem mål. Två av gångerna spelade han fram till kedjekamraten Johan Eek.

Henrik Marklund, forward, Hudiksvalls HC

Han missade slutet av grundserien på grund av skada. I allettans andra match fanns han med på isen igen och i den tredje visade Henrik Marklund att han verkligen är tillbaka – och det med besked. När HHC tog sin första seger i allettan, visserligen efter förlängning, stod han för lagets båda mål under ordinarie tid.