Två sköna Leksandspoäng – vände 1–3 till 4–3: "Backbjässen enormt viktig"

Leksand fick en bra start och utnyttjade matchens första powerplay på rätt sätt när Linus Persson satte 1–0 efter 4.50.

Karlskrona arbetade sig mer och mer in i matchen och fick flera gånger fast Leksand i anfallszon. KHK vände till 2–1-ledning före paus och båda målen föregicks av hård press i anfallszon mot obekväma hemmabackar.

När sedan även 1–3 kom i början av den andra perioden genom förre leksingen Matt Carey såg det tungt ut för hemmalaget.

På något sätt lyckades ändå Leksand hitta energi och komma tillbaka i matchen via två mål innan periodens slut. Först var det Johan Porsberger som vackert snirklade in 2–3 innan Mattias Karlsson skickade in 3–3-pucken från blålinjen i powerplay.

Efter en mållös tredjeperiod blev sedan Anton Karlsson hjälte i förlängningen.

Matchens grej

Det har gått aningen trögt med målskyttet, men vid Leksands andra mål visade Johan Porsberger klass när han först tog emot en lång passning innan han gjorde bort sin back och sedan avslutade snyggt.

Matchens miss (ar)

Stundtals svajade Leksand rejält i egen zon, åtminstone i de första två perioderna. Karlskronas hårda press gjorde hemmabackarna obekväma. Flera gånger vann gästerna pucken i anfallszon och skapade chanser.

Matchens tre bästa spelare

1. Mattias Karlsson, Leksands IF. Backbjässen är enormt viktig för Leksand. Möjligen var han extra taggad inför matchen mot sitt förra lag. Tuff i egen zon och även ett vapen framåt. Fick också göra ett mål mot sitt förra lag.

2) David Rundqvist, Leksands IF. En spelare som tar steg framåt för varje match. Viktig i både anfalls- och försvarszon. Att även poängen, två målgivande passningar mot Karlskrona, börjar trilla in gör förstås gott för självförtroendet

2. Marcus Paulsson, Karlskrona. Veteranen och lagkaptenen är nyttig för sitt KHK. I första perioden gjorde han själv 1–1 innan han elegant frispelade kedjekamraten Justin Crandall fram till 2–1.

Matchfakta/Hockeyallsvenskan

Leksands IF–Karlskrona HK 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (4.50) Linus Persson, (David Rundqvist, Mattias Karlsson) spel fem mot fyra, 1–1 (11.08) Marcus Paulsson (Justin Crandall), 1–2 (19.15) Justin Crandall (Marcus Paulsson, Niklas Johansson).

Andra perioden: 1–3 (0.19) Matt Carey (Joseph Jonsson), 2–3 (8.37) Johan Porsberger (Mattias Nilsson, Axel Bergkvist), 3–3 (13.18) Mattias Karlsson (David Rundqvist, Linus Persson) spel fem mot fyra

Tredje perioden: –.

Förlängning: 4-3 (1.34) Anton Karlsson (Filip Johansson).

Skott: 35–32 (11–17, 12–10, 11-3, 1-1).

Utv, L: 3x2 K: 5x2.

Domare: David Bergman.

Publik: 3542.