Två Leksandsnamn med i Monténs bruttotrupp till JVM – se alla spelare här

Den 26 december drar en numera älskad jultradition igång.

Junior-VM i ishockey.

För 43:e gången hålls turneringen, i år med Vancouver, Kanada som värd.

Sverige inleder med match mot Finland klockan 04.00 på morgonen den 26:e december, och har utöver Finland också USA, Slovakien och Kazakstan i sin grupp.

Sverige, vars J20-lag också kallas för Juniorkronorna, har två gånger vunnit guld, där det senaste kom år 2012 och var under förra årets turnering i final, där det slutade med silver och medalj för första gången sedan 2014.

Under onsdagen presenterades årets bruttotrupp av Tomas Monténs stab där två namn med dalakoppling dök upp.

Först Richard Hugg, som både spelat som U16-spelare för Mora IK och Orsa IK under en säsong, plus en desto längre period i Leksands IF.

Även Emil Bemströms namn fanns med på forwardssidan, som ju även han har ett förflutet både som junior- och seniorspelare för Leksand.

Montén meddelade att han tog ut 14 forwards, och att han lämnade en forwardsplats öppen.

Han säger också att truppen är preliminär och att den slutgiltiga tas ut den 21 december.

– Den är preliminär och det kan alltid hända saker, säger Montén när truppen är presenterad.

FAKTA: Hela truppen

Målvakter:

Samuel Ersson, Västerås (Hockeyallsvenskan)

Adam Åhman, IK Oskarshamn (Hockeyallsvenskan)

Olle Eriksson Ek, BIK Karlskoga (Hockeyallsvenskan)

Backar:

Timothy Liljegren, Toronto Marlies (AHL)

Rasmus Sandin, Toronto Marlies (AHL)

Adam Ginning, Linköping (SHL)

Adam Boqvist, London Knights (OHL)

Nils Lundkvist, Luleå (SHL)

Filip Westerlund, Frölunda (SHL)

Jakob Ragnarsson, Almtuna (Hockeyallsvenskan)

Erik Brännström, Chicago Wolves (AHL)

Forwards:

Fabian Zetterlund, Färjestad (SHL)

Emil Bemström, Djurgården (SHL)

David Gustafsson, HV71 (SHL)

Jacob Olofsson, Timrå IK, (SHL)

Lucas Elvenes, Rögle (SHL)

Pontus Holmberg, Växjö (SHL)

Rickard Hugg, Kitchener Rangers (OHL)

Filip Hållander, Timrå IK (SHL)

Samuel Fagemo, Frölunda (SHL)

Johan Södergran, Linköping (SHL)

Oskar Bäck, BIK Karlskoga (Hockeyallsvenskan)

Nils Höglander, Rögle (SHL)

Filip Svenningsson, Oskarshamn (Hockeyallsvenskan)

Hugo Leufvenius, Sarnia sting (OHL)