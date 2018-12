Salo om Leksandskrisen – sågar Brage och laget: "Skulle må bra av nya ansikten i omklädningsrummet"

OS- och VM-guldmedaljören Tommy Salo satt som sportchef i Leksands IF under fyra års tid, innan ett uppmärksammat bråk med dåvarande vd:n Kjell Kruse fick honom att avgå i december 2014.

Sedan dess har inte Salo arbetat inom ishockeyn, men Leksands IF är hans favoritlag sedan barnsben och han är bosatt på orten. Med tungt sinne har han följt LIF:s matcher på senare tid då laget radat upp nio raka förlustmatcher. Ett historiskt uselt facit som fick Leksandsledningen att sent under måndagen sparka Leif Carlsson och ersätta honom med Roger Melin.

– Det är alldeles för slätstruket i laget. Det händer ingenting i matcherna. När jag var sportchef tog vi dit en sån som Viktor Mårtensson. Han var inte världens bästa spelare, men han kunde sätta in en tackling och göra saker som väckte publiken, säger Tommy Salo.

– Som det är nu händer ingenting, ingen reagerar. Matcherna rinner dem ur händerna och laget förlorar.

Så det var rätt att sparka Leif Carlsson?

– Nånting måste ju göras för att komma till rätta med den negativa trenden. Man kan inte bara ge upp en säsong. Då tappar föreningen i trovärdighet gentemot fans och sponsorer.

– Samtidigt är det inte bara Leifs fel, men det är såklart lättare att sparka en tränare än 22 spelare, säger Tommy Salo som gärna ser förändringar även på spelarsidan.

Många spelare måste se sig själva i spegeln och ta ansvar. Jag tror att det måste till mer förändringar, även i truppen.

– Redan inför säsongen sa jag att Leksand behöver en bättre målvakt. Axel Brage är en jättebra kille, men jag ser honom inte stå på öronen och vinna matcher åt sitt lag. För att gå upp i SHL krävs en riktigt vass målvakt. En (Oscar) Alsenfelt eller en (Henrik) Haukeland.

Men även längre upp i banan finns det blåvita problem, menar Salo.

– Det är klart att det har satt sig i skallen på spelarna nu när det går tungt. Men äldre spelare som (Jesper) Ollas och de måste visa vägen. En kedja med (Tobias) Forsberg, (Martin) Karlsson och (Jon) Knuts ska vara en ”pain in the ass” och riktigt jobbiga att möta. Men som det är just nu är de inte det. De är lite för snälla. Forsberg har bara en växel och det är att köra, då ska han göra det.

Tommy Salo tror fortfarande på att Leksand kan resa sig från lagets bråddjupa formsvacka och avsluta säsongen positivt. Men förändring, menar han, sker inte bara av att en ny tränare ställer sig i båset, och inte heller när LIF får tillbaka comebackande Calle Själin och Mattias Ritola.

– Det går inte att tro att de skadade spelarna ska komma tillbaka och leverera direkt. Många spelare måste se sig själva i spegeln och ta ansvar. Jag tror att det måste till mer förändringar, även i truppen. Det behöver inte bli så dyrt för klubben om man kan få iväg vissa spelare på lån för att göra plats för värvningar som höjer laget. Leksand skulle nog må bra av lite nya ansikten även bland spelarna.