Så har ditt HA-lag värvat i januari-februari - stor analys lag för lag: "Lär jaga till midnatt"

AIK

Har lyckats ha bra kontinuitet under säsongen, det är få spelare som kommit och gått. Målvaktsfrågan har varit aktuell i flera månader på grund av Johannes Jönssons skada, men landade i att man väljer att inte ta in någon. Här valde man bland annat bort Isak Wallin, som sedan hamnade i Södertälje.

AIK har dock sökt en forward och en back en tid. Brian Cooper plockades in nyligen, han har dock ännu inte kunnat debutera på grund av pappersarbetet. Det innebär att man har nio backar i truppen.

Jens Jakobs testades, men fick inte stanna och gick till Almtuna.

Uppges nu ha lyckats värva Justin Crandall från Karlskrona, det är dock inte bekräftat.

Kommentar: Behöver verkligen en forward, gärna två, eftersom man bara har tolv spelare där. Ytterforwards med fart och fysik efterfrågas. Frågan är om sportchef Gozzi hinner få napp innan det är för sent. Stämmer uppgifterna om Crandall, så är det givetvis en kanonvärvning.

Almtuna

Har varit aktiva de senaste månaderna i kampen om att undvika kvalserien. Plockade in rutinerade Jens Jakobs från AIK och unge William Wiå från Djurgården i början av januari. Nyligen plockade man också in centern Sebastian Frantz, som återvände till Sverige från Nordamerika.

Almtuna har också plockat in Nichlas Falk som huvudtränare, men ingen av förändringarna har gett någon större effekt på tabellen ännu. Uppsalalaget ligger alltjämt fyra poäng från säker mark.

Kommentar: Med de rätt stora förändringarna man redan gjort de senaste månaderna kan det mycket väl bli så att Almtuna sitter still i båten. Eventuellt är backsidan lite känslig för skador, och en rutinerad pjäs där skulle kanske inte sitta fel.

BIK Karlskoga

Har inte varit på någon jättejakt, men när Tor Immo dök upp på marknaden slog Karlskoga till direkt. Gjorde på torsdagen klart med backen Alexander Anderberg från Mariestad i hockeyettan, som kommer att ansluta när Mariestads säsong är slut. Hade också inne Linus Lindström på lån från Skellefteå, men 21-åringen kallades tillbaka på tisdagen. Släppte Victor Ekarv i mitten av januari.

Kommentar: Sitter just nu bara med 13 hela forwards med Mikael "Daggen" Eriksson skadad. Sportchef Thomas Fröberg tror dock att hans lagkapten kan vara tillbaka redan nästa vecka. Eventuella värvningar lär handla om att säkra upp för skador.

Björklöven

Gjorde några förändringar redan i november (Goumas ut, Lindquist in), men sedan har det varit lugnt fram till torsdagen då Löven plockade in backen Isak Ahrling från division 1-laget Piteå och i motsatt riktning går forwarden Erik Rainersson.

Kommentar: Det vi vet är att Björklöven har gjort klart med en sportchef, men Per Kenttä kommer inte att presenteras förrän efter säsongen, eller när IK Oskarshamn spelat klart. Lär jaga en producerande forward ända fram till midnatt.

Karlskrona HK

Hänt en hel del i Ove Molins gäng. KHK plockade in forwarden Hannes Johansson från Tingsryd och förlängde med viktige Niklas Johansson. Dessutom tog Karlskrona in Marcus Westfält från Brynäs. Riktigt tungt tapp dock i Matt Carey som valde Rögle. Sportchefen Patric Larsson uppgavs ha stoppat viktige Justin Crandall från att gå till AIK. Men på fredagen kom uppgifter om att övergången trots allt kan bli av.

Kommentar: Två in och en ut på forwardssidan. Crandall är ett mycket tungt tapp, lagets bästa poänggörare släpps troligtvis av ekonomiska skäl.

Leksands IF

Det har blivit några förändringar under säsongen. Backen Ben O'Connor flyttade hem av privata skäl, och Hugo Enock samt Lukas Enqvist plockades in före jul. Den senaste tiden efter årsskiftet har Leksand hittat O'Connors ersättare i Kevin Schulze från Västervik. Dessutom har floppen Tor Immo lämnat för toppkonkurrenten Karlskoga. Har också förlängt med junioren August Berg.

Kommentar:

En back var Leksands prioritet. Den hittades förra veckan i Kevin Schulze. Väldigt lite talar för att det ska hända någonting mer innan transferfönstret stänger. Det skulle i sådana fall vara att förstärka målvaktssidan om Axel Brage eller Jonas Arntzen skulle gå sönder.

Modo Hockey

Har inte värvat alls. Har däremot släppt iväg Johan Eriksson till Österrike, Ludvig Elvenes (Tingsryd) och Tim Wahlgren på lån till Västervik. Har plockat in egna juniorerna Mattias Norlinder och Linus Pettersson som just nu är givna i laget och dessutom med stora roller i bland annat power play.

Kommentar: Har sedan dag ett letat en förste- eller andrecenter utan att lyckas. Någon annan spelartyp söker Modo inte. Jo, man letar en sportchef också då Micke Sundlöv flög ut genom fönstret veckan innan det stängdes.

IK Oskarshamn

Lugnt och fint hos IK Oskarshamn. Under januari månad plockade IKO in Örebro-backen Lukas Pilö och Per Kenttä har också förlängt med egna junioren Martin Jaeden och nyttige forwarden Markus Modigs.

Kommentar: Oskarshamn har redan ett väldigt bra lag som redan nu kan fokusera på allsvenska finalspelet mot AIK. Det ser inte ut som om att Per Kenttä kommer att göra en sista minuten-värvning under sin sista tid som sportchef i klubben.

Pantern

Har haft en tuff säsong i botten av tabellen och det har märkts av även på hur många spelare som kommit och gått. Målvakten Jonatan Bjurö valde att sluta och forwarden Andreas Heier flyttade nyligen hem till norska ligan efter att ha inte ha fått något lyft under åren i hockeyallsvenskan. In har rutinerade Björn Svensson kommit, och han har stått för en del poäng i de senaste matcherna. Pantern har även säkrat upp en tredjemålvakt i form av David Elmgren, som spelar för Dalen i hockeyettan.

Backarna Linus Cronholm och Malte Setkov är skrivna både i Malmös och Panterns trupp.

Sedan tidigare är målvakten Lars Volden registrerad för Malmö och kan spela där om Panterns säsong tar slut.

Kommentar: Har haft en del spelaromsättning under säsongen, och det kan bli mer under sista dygnet före deadline. Samarbetet med Malmö påverkar också. Setkov ser ut att tillhöra Malmö framöver, medan Cronholm ser ut att spela med Pantern tills vidare. Om Cronholm kallas tillbaka till Malmö efter fredagen, kan han inte återvända till Pantern igen.

Södertälje SK

På juldagen anslöt backarna David Berg och Marcus Karlström till SSK på en tryout och drygt två veckor senare fick back-duon beskedet att de får stanna i klubben.

Karlström har dock inte gjort någon succé och nu står det klart att han återvänder till Kallinge-Ronneby resten av säsongen.

SSK har dessutom värvat Martin Janolhs, från Malmö Redhawks, och tagit i Mora-målvakten, Isak Wallin, på ett lån som sträcker sig över hela säsongen.

Kommentar: SSK var mer eller mindre tvingade att ta in Berg och Karlström när laget led av en stor skadeproblematik – inte minst på backsidan.

Nästa spelare som kom att presenteras var Martin Janolhs. Jubel hördes från SSK-supportrarna, men samtidigt har den tidigare Malmö-spelaren inte fått ut sin fulla potential i Scaniarinken.

Och därefter anslöt Isak Wallin till klubben. Det var en värvning som skulle komma att skapa stor diskussion bland supportrarna. En något märklig värvning då SSK redan har två fullt dugliga målvakter. SSK:s klubbdirektör berättade att man gjort värvningen för att öka konkurrensen och som en säkerhetsåtgärd om någon skulle bli skadad.

Karlström lämnar, ett tecken på att skadeläget lugnat sig för SSK.

Tingsryd

Det har hänt mycket under säsongen i Tingsryd, både tränare och spelare har kommit och gått. Sedan årsskiftet har man tappat Hannes Johansson till Karlskrona. Dessutom stod det klart att backen Björn Karlsson spelat sin sista match. Man har sökt en back en tid och testade kanadensaren Brenden Miller utan att ha varit riktigt nöjda. Nu har man gjort klart med Rasmus Sörgardt från Väsby i stället.

Dessutom lockade man till sig Ludvig Elvenes som inte fick det att funka i Modo. Han har varit en positiv injektion och skapat en kreativ förstakedja med Daniel Öhrn och Max Novak som gjort en hel del mål ihop.

Det står också klart att båda Tingsryds målvakter skrivs över till SHL-klubbar som tredjemålvakter. Tex Williamsson är registrerad för Frölunda, Andreas Ljunggren hos Timrå – men detta gäller troligtvis endast om Tingsryds säsong är slut.

Kommentar: Har det hyfsat förspänt med spelare, laget är i hyfsad form och skadeläget är helt okej. Indragna i bottenstriden och visst hade det inte varit fel med ytterligare någon spelare, men Tingsryd kan nog vara nöjda med vad de har.

Vita Hästen

Norrköpingsklubben har plockat in två forwards, Linus Andersson från Skellefteås J20-lag, samt inlånade Jesper Emanuelsson från Frölunda.

Kommentar: Det mesta talar för att Vita Hästen tvingas kvala kvar. Tio poäng upp till rätt sida om strecket med åtta matcher och 24 poäng att spela om. Det kan mycket väl bli en sista minuten-värvning innan transferfönstret stänger, för att stärka upp truppen inför kvalet.

Västerviks IK

Västervik åkte på riktigt tunga tapp den senaste månaden då Trevor Mingoia gick till Rögle och när Leksand köpte loss Kevin Schulze för en vecka sedan. Den ende som plockats in sedan januari var Modo-lånet Tim Wahlgren som dock varit en injektion. Under torsdagen gjorde Västervik klart med en forward till, Victor Wänghult, poängspruta från Kumla i hockeyettan.

Kommentar: Västerviks sportchef Emil Georgsson har haft fullt upp och han har upptäckt att cash is king när klubbar med större plånböcker är intresserade av bra spelare. Han har dock förlängt med backarna Kim Johansson och Erik Ullman, vilket är väldigt bra och att plocka in Tim Wahlgren på lån var smart. Får en bred forwardssida nu med Wängström in – kan någon spelare vara på väg ut? Det har dock VIK-ledningen avvisat tidigare.

Västerås IK

Plockade på torsdagen in forwarden Anton Svensson från Köping. Svensson har imponerat i hockeyettan den här säsongen och är poängbäst i båda allettanserierna. Har annars suttit lugnt sedan forwardsrockaden i november (Mattias Beck ut, Gustav Lindberg in)

Kommentar: Har med största sannolikhet värvat färdigt. I en drömvärld hade nog sportchef Patrik Zetterberg velat förstärka med centerdjup, men den dörren ser stängd ut när man nu värvat Svensson.