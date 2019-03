Ritola-show när Leksand sänkte Karlskrona – hyllade fansen inför dramatiska avslutningen: "Vi blir bortskämda varje gång"

När Leksand besegrade Västervik hemma i lördags saknades meriterade forwarden Mattias Ritola, 32, i laget.

I måndagens bortamatch mot Karlskrona återfanns Borlängesonen ånyo i laguppställningen, men den här gången i fjärdekedjan. Medan Oskar Lang återigen bildade kedja med Linus Persson och Johan Porsberger fick Ritola sällskap av juniorerna Lukas Enqvist och Marcus Karlberg.

När det väl kommer till kritan så finns vi där för varandra.

– Jag var sjuk senast, och de gjorde en bra match då så det var inga konstigheter. Jag tycker att vi hittade varandra direkt, och vi fick en riktig bra start när "Mackan" skickade upp den i krysset direkt, säger Mattias Ritola till Hockeypuls efter matchen.

Marcus Karlbergs mål gav Leksand 1–0 efter fem minuters spel. Men Karlskrona kvitterade i slutet av första perioden, och den andra blev svängig värre.

Leksand gjorde två mål i mittakten, men Karlskrona gjorde tre och hade länge en 4–3-ledning i tredje perioden. Där och då var Leksand illa ute, och förstaplatsen i slutspelsserien höll på att glida laget ur händerna.

Jag vill att de ska veta att vi uppskattar stödet de ger oss. Det var som att spela en hemmamatch.

Då ordnade Ritolas ordinarie kedjekamrater Johan Porsberger och Linus Persson fram 4–4-kvittering med tre minuter kvar att spela, efter att Porsberger hittat Persson med en passning bakom ryggen.

– Riktigt snyggt, berömmer Mattias Ritola.

– Även fast jag inte tycker att vi vaskade fram de hetaste chanserna i tredje perioden så är ändå känslan att "det kommer" till slut. Det är inte första gången det händer, och det säger nåt om det här laget. När det väl kommer till kritan så finns vi där för varandra.

Mattias Ritola fanns själv där för sitt lag när det behövdes som mest. Drygt två minuter in i förlängningen tog han hand om sin egen retur, gick runt kassen och lade in matchavgörande 5–4 framför sjuttiotalet tillresta Leksandsfans på ena kortsidan.

– (Kevin) Schulze hade ett bra försök, och jag fick inte in den första returen. Så jag hade inte så många alternativ annat än att bara brunka in pucken i mål. Det var fantastiskt att se den gå in för det här var viktiga två poäng. Förbannat skönt, säger Mattias Ritola som fick fira de två vunna poängen och bibehållen serieledning med de extatiska LIF-fansen.

– Sextio mil och och de fyller bortastå. Det är det här som är Leksands IF. Man blir bortskämd gång på gång, och jag vill att de ska veta att vi uppskattar stödet de ger oss. Det var som att spela en hemmamatch.

Det blir lite konstiga matcher mot lag som inte har något att spela för. De kan ta risker de annars inte gör.

Mattias Ritola svarade för tre poäng mot Karlskrona (1+2) och hyllades efteråt av lagkamraten Mattias Karlsson, 33.

– Han spelade inte senast, och så går han in och är helt dominant. Så här bra kan han vara när han känner för det. Han har en jävla hög kapacitet, och är en spelare som kan förändra en match på det sättet han gjorde i dag, säger "Kolan".

På onsdag rundas slutspelsserien av. Leksand toppar tabellen, en poäng före Västerås, och säkrar vid seger en plats i play off-spelet mot antingen AIK eller Oskarshamn.

För motståndet på onsdag står Modo, som likt Karlskrona inte har något att spela för.

– Karlskrona visar ju i kväll att det inte finns några enkla matcher. De har inget att spela för och är avslappnade. De spelar kanske sin bästa hockey för året, så vi måste vara beredda på onsdag, säger Mattias Ritola.

– Det blir lite konstiga matcher mot lag som inte har något att spela för. De kan ta risker de annars inte gör, och hänger kvar och chansar på blå. Men nu är vi vid det läget att säsongen står och väger, och vi måste hitta ett sätt att spela på över sextio minuter. Jag är helt hundra på att vi kommer att komma ut som ett förbannat laddat gäng till den matchen.