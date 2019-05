NHL-stjärnorna klara för Tobias Forsbergs välgörenhetsmatch – där fansen kan buda till sig en plats på isen: "Unikt tillfälle"

I början av maj berättade Tobias Forsberg för första gången om sin allvarliga skada, som han ådrog sig i en match i vintras.

– Skadan har gjort att jag är förlamad nedanför bröstet, har nedsatt funktion i armar och ingen i mina fingrar, sade Forsberg i ett pressmeddelande.

När Jonas Westerling förstod hur omfattande Leksandsforwardens skada var ville han göra något för honom.

– En välgörenhetsmatch mellan Mora och Leksand känns som det mest naturliga sättet att samla in pengar på. Kan jag på något sätt vara med och bidra till att "Tobbe" får en bättre framtid vill jag göra det, säger Westerling och fortsätter:

– Den första jag ringde var Micke Simons. Han tände på alla cylindrar.

Så nu jobbar de forna Mora IK-lagkamraterna Westerling och Simons med att få till en högklassig välgörenhetsmatch i Jalas Arena den 17 augusti, där intäkterna går till insamlingsstiftelsen för Tobias Forsberg. Westerling fokuserar på att få ihop spelare till Moras och Leksands lag, medan Simons arbetar med sponsorbiten.

Mora och Leksand har en stor rivalitet, och kommer att ha det även i framtiden. Men det här visar ju på en form av förbrödring, att man kan ställa upp för varandra.

– Jag har ett hundratal namn på listan just nu. Allt från Svenska spel till enmansföretag. Är det fler som är intresserade får de gärna höra av sig för att bidra till den här goda saken, säger Micke Simons om välgörenhetsmatchen som sänds i C More.

– De står för matchproduktionen och skänker pay per view-intäkterna de får in. Arrangemanget i övrigt blir som en vanlig seriematch med pubar, kiosker och restauranger.

Att två MIK-profiler som Westerling och Simons väljer att engagera sig i en Leksandsspelares öde menar duon vittnar om idrottens förenande kraft.

– Det känns bra att göra det tillsammans. Mora och Leksand har en stor rivalitet, och kommer att ha det även i framtiden. Men det här visar ju på en form av förbrödring, att man kan ställa upp för varandra när något tragiskt inträffar, säger Westerling.

– Rivaliteten får stå åt sidan. Mora och Leksand har visat förr att vi kan ordna bra event tillsammans. Ta Globenmatcherna, nästan 14 000 åskådare och aldrig några bråk, säger Simons.

Bland spelarna som kommer att beträda isen den 17 augusti märks tidigare MIK:are som Patrik Ross och Mats Lusth samt leksingar som Tomas Jonsson och Jens Nielsen.

Idel ädel pensionerad hockeyadel, alltså.

Kompletterat med två glödheta NHL-spelare – kan Sporten nu avslöja: Mattias Ekholm (MIK) och Filip Forsberg (LIF). Arrangörerna tror att Nashville Predators-duon kommer att bidra till ett än större intresse när matchbiljetterna släpps den 25 juni.

Dessutom har fansen chansen att själva delta i matchen.

– Vi kommer att auktionera ut en plats i vardera lag. Vi börjar i dag (läs: fredag) på Tradera, och sen kommer folk att i två veckors tid kunna buda sig till en plats. Kan man inte åka skridskor kanske man kan vara coach i stället, säger Jonas Westerling.

– Vi tycker att det är ett högst prisvärt "objekt" att ropa in. Man får vara med på isen, på middagen efteråt och vill man få tröjan signerad ordnar vi självklart det också, avslutar Micke Simons.

FAKTA/En match för livet

Var: Jalas Arena, Mora.

När: Lördag 17 augusti, 15.00.

Mora IK: Patrik Ross, Markus Eriksson, Mikael Simons, Mart:in Jansson, Hans Abrahamsson, Jonas Westerling, Eric Johansson, Mats Lusth, Daniel Hermansson, Anders Nilsson, Lars Dahlström, Bengt Höglund, Bengt Höglund, Anders Lönn, Magnus Hedlund, Tomas Melin, Calle Bergström, Marco Tuokko, Mattias Ekholm. Ledare: Malte Steen, Mats Grötting och Micke Westerling.

Leksands IF: Gabriel Karlsson, Jens Bergenström, Joonas Rönnberg, Niklas Eriksson, Jens Nielsen, Jonas Frögren, Mikael Karlberg, Pelle Prestberg, Mathias Johansson, Jonas Levén, Viktor Mårtensson, Tomas Jonsson, Magnus Svensson, Per-Erik Eklund, Per-Ragnar Bergqvist, Filip Forsberg. Ledare: Christer Abris och Roger Johansson.

Domare: Ulf Rådbjer och Niklas Johansson.

Så kan du bidra: Swish: 123 416 03 62. Bankkonto: 9960-4209412180

Så kan du sponsra: Kontakta mejlledes Mikael Simons: [email protected] eller Jonas Westerling: [email protected]