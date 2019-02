Massör för fotbollslag, brandman och toppjobb i KHL – här är tio floppar i Leksand och det hände sen

Under tisdagen lämnade Tor Immo Leksand. Fjolårets allsvenske skyttekung mäktade bara med fem fullträffar på 38 matcher för dalalaget. Därmed blev han den sista i raden av floppvärvningar. Här är några andra längre tillbaka i tiden som fått Leksandssupportrarna att slita sitt hår.

Listan är utan inbördes ordning.

Jarrod Skalde, 47 år, spelade i Leksand 2005/06

Då: 115 NHL-matcher i åtta olika klubbar hade han i bagaget innan han landade i Leksand. Där blev det dock bara 36 matcher i SHL för klubben. Under den tiden gjorde han sig mest känd genom att sitta på botbänken. Hela 120 utvisningsminuter hann han med att ta på det matcherna. Med tanke på den siffran var det kanske inte så konstigt att han inte hann med att göra något avtryck på isen.

Det hände sen: Säsongen efter drog Skalde till Japan och gjorde en säsong med Oji Eagles. Därefter blev det bara en säsong till som spelare och den spenderade han i både USA och Slovenien. Direkt fick han jobb som coach och där har han avancerat under de tio åren. Han har bland annat varit huvudcoach i Norfolk Admirals som spelar i AHL. I fjol var han players development coach i Pittsburgh Penguins och till årets säsong fick han jobbet som assisterande tränare för organisationens AHL-lag Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Tom Lawson, 39 år, spelade i Leksand 2009/10

Då: Han hade två KHL-säsonger i ryggen när Leksand plockade in kanadensaren. Som ni förstår av att läsa i den här listan så blev det ingen succé. Totalt spelade Lawson bara sju matcher och han släppte nästan in tre mål per match i snitt. Efter det svaga avtrycket i svensk hockey valde han att avsluta karriären.

Det hände sen: Sedan dess har han jobbat som målvaktstränare på ett college i Kanada under en säsong. Numera driver han en egen hockeyskola och har utvecklingsprogram för både utespelare och målvakter. Dessutom jobbar Lawson som brandman i den kanadensiska staden Ajax.

Mikko Rautee, 39 år, spelade i Leksand 2004/05

Då: Hade ett antal säsonger i den finska högstaligan i ryggsäcken innan han anslöt till Leksand. Där blev den finska centern dock inte speciellt lyckad. Redan när han anlände såg han... hmm, inte riktigt vältränad ut. På isen visade det sig sedan när han bjöd på en otroligt långsam skridskoåkning. Det blev fem poäng på tolv matcher för dalalaget innan Rautee fick kicken.

Det hände sen: Drog tillbaka till Finland och gjorde ytterligare några säsonger i högstaligan där. Avslutade sedan karriären efter en skadefylld säsong 2009/10. Därefter inledde han en karriär som tränare på lägre nivå och efter att ha fått sparken från ett ungdomslag 2012, lämnade han ishockeyn. Numera är han istället account manager på ett rekryterings- och bemanningsföretag. Han jobbar då också särskilt med ett projekt för att skapa konkreta sätt för invandrare att arbeta och speciellt inom entreprenörskap.

Patrik Hucko, 45 år, spelade i Leksand 2005/06

Då: Hade gjort hyggligt ifrån sig i hockeyallsvenskan med Nyköping. Men i SHL och Leksand blev det inte bra. Ett mål och en assist på 17 matcher blev facit innan han fick kicken från klubben. Därmed blev han ytterligare en i raden av misslyckade spelare under säsongen 2005/06.

Det hände sen: Direkt åkte Hucko tillbaka hem till Tjeckien. Under de avslutande sju säsongerna av karriären hann han med två nya sejourer i Sverige, spel i Sydkorea, Danmark, Slovakien, Tyskland innan han till sist rundade av i hemlandet. Numera jobbar han som massör och kurator i det tjeckiska fotbollslaget FC Fastav Zlín som spelar i landets högstaliga.

Eric Himelfarb, 35 år, spelade i Leksand 2014/15

Då: Värvades från Linköping för att vara med och etablera Leksand i SHL. Så blev det inte, snarare tvärtom. Han gjorde mest ett lojt intryck i LIF och var petad under stora stunder. Till sist sparken mitt under säsongen och kritade istället på för Malmö. Inte nog med att han var dålig i Leksand, kostade klubben en massa pengar, han var också en del av det Malmö som tog Leksands plats i SHL. Det efter fem mål av... just det, Eric Himelfarb.

Det hände sen: Kanadensaren gjorde ett år till i Malmö innan han flyttade till Schweiz. Där har han varit sedan dess, men inför årets säsong fick han inget nytt kontrakt av SCL Tigers. Vad som händer med Himelfarbs ishockeykarriär, eller karriär i övrigt, är ännu oklart.

Kimmo Lotvonen, 42 år, spelade i Leksand 2005/06-2009/11

Då: Lirade faktiskt i Leksand under två vändor. Anledningen till att han ändå är med här är på grund av den andra sejouren. Ordet ”finlandsfärja” har nog aldrig varit mer passande för att beskriva en finsk spelare. Totalt blev det ändå 83 matcher för dalalaget.

Det hände sen: Efter sitt sista år i Leksand insåg han kanske själv att tiden hunnit ikapp honom och Lotvonen valde då att sluta. Numera jobbar han som fastighetsmäklare och driver en egen firma med sin bror Tarmo. Den har de i hemstaden Uleåborg.

Matt Fornataro, 33 år, spelade i Leksand 2013/14

Då: Hämtades från Västerås där han hade snittat en poäng per match i hockeyallsvenskan. En leverans som han inte alls kunde leva upp till i SHL med Leksand. Det blev bara 29 framträdanden innan klubben bröt kontraktet med amerikanen. På dessa matcher svarade han för sex (2+4) poäng.

Det hände sen: Återvände till Västerås, men lyckades inte heller där prestera samma spel som tidigare. Efter en halv säsong i Mora flyttade han till Österrike. Där blev det en säsong innan han vände hem till USA och avslutade karriären. Numera har han ett eget företag som fokuserar på att träna yngre hockeyspelare mentalt. Bland annat har NHL-stjärnan Joe Pavelski blivit ett affischnamn för företaget där han berättar öppet om hur han ser på den mentala biten av sporten.

Yan Golubovsky, 42 år, spelade i Leksand 2005/06

Då: Draftades i förstarundan av Detroit Red Wings och gjorde där 50 matcher utspritt under tre säsonger. Det lyfte inte riktigt, men ändå trejdades han mot en av ishockeyns allra största, nämligen Igor Larionov. Laget blev då Florida Panthers, men där gjorde Golubovsky bara sex matcher. Efter några år i Ryssland och bland annat SKA St. Petersburg, så landade ryssen till sist i Leksand. Där gjorde han dock inte många lyckliga, förutom motståndarna. 31 matcher noterades han för och hann på dessa skapa ett minne som kanske den absolut sämsta värvningen som klubben någonsin har gjort.

Det hände sen: Efter säsongen i Leksand, så spelade Golubovsky inte ishockey på de två kommande säsongerna. Till sist vågade han visa sig på en hockeyrink igen när han gick till Yunost Minsk i Belarus där han var med och vann mästartiteln. Därefter har han också blivit slovensk mästare och spelat en säsong i Frankrike. 2012/13 var den sista säsong han gjorde när han åter var i Ryssland, men den här gången i andraligan. Efter att då ha hållit sig lite ifrån ishockeyn igen, fick han tidigare i år jobb som general manager för det ryska KHL-laget Torpedo Nizhny Novgorod.

Eric Moe, 30 år, spelade i Leksand 2010/11 och 2012/13

Då: Var en stortalang som gjort ett par starka SHL-säsonger med moderklubben Timrå i SHL innan han tog steget till Leksand. Där fick han dock en tung start med operation direkt som gjorde att han missade inledningen på säsongen. När han väl var tillbaka i spel fick han det inte att stämma och efter säsongen var han inte önskad längre. Sen kom han tillbaka två säsonger senare efter att ha mellanlandat hemma i Sundsvall. Men inte blev det bättre då och han fick inte ens spela klart hela säsongen i klubben.

Det hände sen: Återvände till Sundsvall igen och spenderade resten av karriären stadens två största klubbar: Timrå och just Sundsvall. Avslutade karriären redan vid 28 års ålder. Nu jobbar han som säljare på en byggrossist i Sundsvall.

Mike Embach, 30 år, spelade i Leksand 2015/16

Då: Hade starka papper från spel i ECHL i USA där han varit en pålitlig målskytt under flera år. Det lyckades han inte med i Leksand och istället noterades han för ett mål på nio matcher. Därefter bröt klubben kontraktet med amerikanen.

Det hände sen: Flyttade hem till USA och fortsatte där att leverera i ECHL. Spelade i den amerikanska tredjeligan så sent som i våras. Därefter har han dock inte gjort klart med någon ny klubb och är nu sponsor- och utvecklingsansvarig på ett företag i USA som har träningsprogram och turneringar för ishockeyspelande ungdomar.