LIF-tränarens besked om Ritola – comebacken dröjer: "Han har fortfarande ont"

Leksands stjärnforward Mattias Ritola har inte spelat ishockey på åtta månader. Det är så längesedan den sista kvalmatchen mot Mora spelades i våras.

Det såg ut att han var nära säsongsdebut för en månad sedan. Då var han med på isträningarna och började gå för fullt. Men, då kom ett bakslag.

Ändå har han varit hoppfull i intervjuer.

Så här skrev Mattias Ritola i ett sms till Hockeypuls den 19 december:

– Svårt att säga men jag hoppas runt jul och nyår. Har aldrig saknat hockey så mycket som jag gör nu.

Roger Melin:

– Det kan lätt bli så. Sedan måste man ändå känna dag för dag hur det går framåt. Nu har vi inte lyckats följa tidsplanen. Han har fortfarande problem och är ganska långt borta, säger LIF-tränaren Roger Melin.

De senaste veckorna har stjärnforwarden knappt varit på is alls. Under onsdagen var han ute på is men var inte med på torsdagsträningen inför AIK-matchen.

– Han har bara varit ute och känt på isen. Han har långt kvar.

Hur länge då?

– Ja, vi pratar i alla fall om minst några veckor.

Vi räknar inte med honom på länge

Kan han vara tillbaka i slutet av januari?

– Förhoppningsvis, men vi vet inte. Han vet inte själv riktigt. Han har fortfarande ont och det känns inte riktigt okej.

– Vi räknar inte med honom på länge.

Men, pratar vi om veckor eller månader?

– Minst några veckor. Mer vet jag inte.

Tror du själv att han hinner komma tillbaka i matchform den här säsongen?

– Svårt att svara på. Det beror på hur rehab går framåt. Han har ju inte börjat träna ordentligt än. Och när han väl gör det är det fortfarande lång tid kvar tills han kan vara spelklar.

I nuläget är det alltså vecka för vecka som gäller på Ritola än dag för dag.

Efter torsdagsträningen kunde LIF-tränaren också meddela att backen Mattias Nilsson och forwarden Wilde Bröms inte heller är med på grund av skador.

– Så, då plockar vi in Erik Aterius i laget, säger Roger Melin.

Vem som vaktar målet mot AIK tas beslut om på matchdagen. De två senaste matcherna har Jonas Arntzen fått förtroendet.

Är du nöjd med vad du har sett annars på träningarna?

– Ja, jag tycker det är ett lag som verkligen har bra ambitioner och killar som tar till sig saker och är öppna till förändringar. Jag tycker det är en skön grupp att arbeta med.

I övrigt har Roger Melin fått en drömstart under sin tid i Leksand med två segrar på och maximal poängutdelning.

– Det viktigaste är ändå vad vi gör ute på isen, att vi hela tiden försöker hitta sätt att utveckla oss själva. Resultaten kommer om vi gör sakerna bra. Men, givetvis är det alltid kul att vinna, säger Roger Melin.