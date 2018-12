LIF-bossen i lång intervju – står fast vid sitt omtalade uttalande: "Jag ångrar ingenting"

Thomas Johanssons tid i LIF har minst sagt varit stormig.

Klubbens herrlag har sedan hans inträde förlorat nio raka matcher, ett historiskt svagt resultat, och samtidigt har allt fler kritiska röster höjts mot Leif Carlsson.

Johanssons svar, i flertalet intervjuer, har varit att en tränarförändring inte är lösningen på LIF:s problem.

Ändå sparkades Carlsson under måndagskvällen.

– Det går inte att blunda för de sportsliga resultaten, men även andra delar som också påverkar föreningen när det inte går bra. När jag fått den bilden klar för mig fullt ut kände jag att vi behövde göra något annorlunda och då fattade vi det här beslutet.

Vad är det för bild?

– Det handlar om folk i arenan, ekonomin och delar som påverkar Leksand in i framtiden. Sedan behöver vi en nystart för Sporten efter nio förluster. Det fanns också en lösning som jag kände mig bekväm med in i framtiden. Roger fanns med i mina tankar som en kandidat för framtiden och det här känns positivt.

Som jag förstått det har ni haft ett möte med spelargruppen i dag om detta.

– Ja, precis. Vi har informerat spelarna i dag om det. Sedan kommer Roger träffa gruppen 13, sedan är han med på isen 15.

Har du stämt av med spelargruppen innan beslutet, har de velat få till en förändring?

– Nej, ingenting.

Hur har diskussionerna gått, vilka har du pratat med?

– Det är ett gemensamt beslut med styrelsen. Och vi har tagit beslutet utifrån att det inte får påverka oss negativt framåt. Det vore dumt att ta beslut som gör att vi måste bromsa processen framåt. Det här är ett genomarbetad beslut och vi har inte på känslomässiga grunder tagit det här. Jag känner mig trygg.

Du sa till oss för två veckor sedan att du inte är en "quick fix-kille", nu sparkas Leif Carlsson. Hur ser du på de uttalanden i dag?

– Vi har jobbat stenhårt sedan jag kom in att försöka förändra delar för att vi ska komma tillbaka på ett vinnande spår, men vi har inte lyckats med det. Uppförsbacken har blivit större och större. Sedan tar man in andra parametrar, som biljetter och ekonomi, och man får inte vara dum i de här sammanhangen.

– Det här är ingen quick fix på det sättet. Vi gör en långsiktig lösning eftersom Roger kommer in. I stället för att börja 1 maj kommer han in nu redan.

I torsdags sa du att tränarfrågan inte var problemet. Vad har förändrats sedan dess?

– Vad hade hänt om jag sa att tränarfrågan var problemet? Det finns inte någon som står och säger att tränarna är problemet utåt. Där har du svaret. Utifrån att förlusterna kommer börjar man jobba med alternativa lösningar, det kan vara spelare eller tränare, man försöker vända på alla stenar. Men det är inget jag säger till media.

Ångrar du dina tidigare uttalanden om tränarfrågan?

– Nej, nej. Det funkar inte så i en organisation. Jag skulle inte vilja jobba i en sådan organisation och för mig handlar det om att bygga tillit och förtroende. Vi har jobbat stenhårt för att vända det här tillsammans. Jag ångrar ingenting. Inte heller utifrån den historik som funnits under hösten med ingen sportchef och all turbulens som Leffe fått tagit innan jag klev in.

Hur tog han emot beskedet?

– Han var besviken, arg och självklart nedstämd. Leffe har varit proffsig och slitit arslet av sig 24 timmar om dygnet för att vända trenden. Han har lagt ned sin själ för Leksand.

Är det jobbigt att ge det här beskedet efter att Leif sagt att han känner sig trygg med att du backar honom?

– Självklart är det det. Jag gillar Leif, som person och hockeytränare. Sett till de veckor jag varit här har det varit tufft att först försöka bygga upp ett förtroende och sedan behöva meddela att han inte får vara kvar. Han känner sig sviken av mig i det scenariot, det förstår jag och har full respekt för det.

Hur löser ni den ekonomiska biten med honom?

– Han har kontrakt till sista april, vi får förhålla oss till det avtalet. Exakt hur det påverkar oss får du ta Magnus Proos, tf vd. Han har stenkoll på ekonomin.

Bortsett från den korta sejour som mentor till Almtunas tränarstab i vintras har Roger Melin varit klubblös sedan Brynäs sparkade honom förra hösten.

Thomas Johansson känner sig trygg med att Melin nu kommer in på ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.

– Vi ville inte ha någon som kommer in en kort tid. Jag känner mig jättetrygg med Roger och jag har själv haft honom som coach under tre år i Linköping. Jag kan honom bra och det känns skönt att han är med på vår resa.

När togs den första kontakten med Roger?

– Jag behöver inte uttala mig om när, men det har varit i närtid. Det har inte varit någon långbänk som legat i flera veckor.

Det går att hitta kritiska röster överallt, när det kommer till Roger Melin handlar det om att han är 62 år och redan gjort sitt. Är han omodern?

– Nej. Snarare tvärtom. Han är nyfiken, vill utvecklas och brinner för att vara tränare.

Vad blir viktigt för er nu när Melin kommer in?

– Jag känner att vi gör en förändring och då brukar alla steppa upp och ta ansvar. Det hoppas jag händer. Sedan vet jag att vi får in en duktig hockeytränare som kan utveckla människor. Jag har gjort en analys av vad spelargruppen behöver för typ av ledare och då är Melin en jättebra match för oss.